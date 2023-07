Karlsruhe vor 21 Minuten

KSC gegen Liverpool: Online-Kontingent fast leer - Mega-Schlange am Shop

Karlsruher SC gegen Liverpool. Das große Einweihungs-Spiel im neuen Wildparkstadion rückt immer näher. Am Montag, 10. Juli, um 11 Uhr ist der Vorverkauf für alle gestartet. Am Ticketshop und Online herrscht Hochbetrieb. Wer Tickets ergattern will, muss viel Geduld mitbringen oder geht möglicherweise leer aus.