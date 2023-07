"Das Trikot für die Fremde präsentiert sich in einem grau-blauen Eis-Look, der die Karlsruher Pyramide mit ins moderne Design integriert", erklärt der Karlsruhe SC in einer Mitteilung an die Presse. Ab sofort ist das gute Stück auch im Onlineshop des KSC zu kaufen. Mit klassischen Elementen wie "Meine Heimat" - im Nacken eingenäht - und Gründungsjahr 1894 auf dem unteren Saum des Trikots, bleibt also vieles beim gewohnten Alten.