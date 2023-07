Karlsruhe vor 2 Stunden

Hommage an frühere Zeiten: KSC lüftet Geheimnis um Heimtrikot für die Saison 2023/24

Der Karlsruher SC hat das Geheimnis um sein neues Heimtrikot für die Saison 2023/24 gelüftet: Klassisch in den blau-weißen Farben und einem Streifen-Design spielt es auf vergangene Zeiten und Trikots des Clubs an, so der Verein in einer Pressemeldung.