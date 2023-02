von (dpa)

Gerüchte um einen möglichen Wechsel von KSC-Coach Christian Eichner sind damit vom Tisch. der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor der Verpflichtung. Zuerst hatte Sport 1 darüber berichtet.

Erst am Montag hatten die Hoffenheimer die Trennung von Breitenreiter verkündet, der beim 2:5 beim VfL Bochum im zehnten Pflichtspiel in Serie sieglos blieb und in der Folge nach etwas mehr als einem halben Jahr Amtszeit wieder gehen musste. Matarazzo hat auch eine Vergangenheit als Co-Trainer und Jugendcoach bei der TSG. Zuletzt arbeitete er in der Bundesliga beim VfB Stuttgart, wo er im Oktober 2022 gehen musste.

Aktualisierung, Mittwoch: 9.35 Uhr

Die Tinte ist trocken, der Vertrag unterschrieben! Das bestätigt TSG Hoffenheim auf Twitter. Dort heißt es: "Willkommen zurück, Rino. Pellegrino Matarazzo ist neuer Chef-Trainer der TSG Hoffenheim und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025."