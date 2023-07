Seit 2015 beim Karlsruher SC - künftig bei Preußen Münster. Malik Batmaz hat bereits einen langen Fußball-Weg hinter sich, der ihn nun in die 3. Liga führt. Mit drei erzielten Toren in 22 Spielen der vergangenen Saison blieb der große Stürmer-Durchbruch aus.

Nachdem Malik Batmaz zuerst in der U17- und anschließend die U19-Bundesliga dominierte (23 Tore in 17 Spielen bzw. 23 Tore in 60 Spielen), unterschrieb er 2018 seinen ersten Profivertrag in Blau-Weiß. Insgesamt spielte der ehemalige türkische Juniorennationalspieler in 82 Pflichtspielen für den KSC.

Von jetzt an wird Batmaz statt Blau, Grün tragen. Für seine weitere spielerische Karriere entrichtet der Karlsruher SC in einer Mitteilung an die Presse seine Abschiedsworte: "Wir wünschen unserem Eigengewächs alles Gute für die Zukunft!"