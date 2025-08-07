KSC-Talent Eren Öztürk wechselt zu Lok Leipzig

Das gab der KSC in einer Pressemitteilung vom 7. August bekannt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war bereits in der vergangenen Saison an den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke ausgeliehen und schließt sich nun fest Leipzig an. Der KSC sicherte sich im Zuge des Transfers eine Rückkaufoption.
Eggiman wünscht dem KSC-Talent viel Erfolg in Leipzig
Öztürk spielte seit der U10 in der KSC-Akademie, konnte sich aber bei den Profis bislang nicht durchsetzen. „Der Wechsel ist eine gute Gelegenheit, sich in der Regionalliga weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln“, so KSC-Sportchef Mario Eggimann.
Der KSC bedankt sich bei Öztürk für seinen Einsatz und wünscht ihm sportlich wie persönlich alles Gute.
