KSC-Talent Eren Öztürk wechselt zu Lok Leipzig: Neue Chancen in der Regionalliga

KSC / Karlsruher SC

KSC-Talent Eren Öztürk wechselt zu Lok Leipzig

Eren Öztürk verlässt den Karlsruher SC und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig.
Von Marius Nann
    • |
    • |
    • |
    
    Foto: Michaela Anderer

    Das gab der KSC in einer Pressemitteilung vom 7. August bekannt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war bereits in der vergangenen Saison an den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke ausgeliehen und schließt sich nun fest Leipzig an. Der KSC sicherte sich im Zuge des Transfers eine Rückkaufoption.

    Eggiman wünscht dem KSC-Talent viel Erfolg in Leipzig

    Öztürk spielte seit der U10 in der KSC-Akademie, konnte sich aber bei den Profis bislang nicht durchsetzen. „Der Wechsel ist eine gute Gelegenheit, sich in der Regionalliga weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln“, so KSC-Sportchef Mario Eggimann.
    Der KSC bedankt sich bei Öztürk für seinen Einsatz und wünscht ihm sportlich wie persönlich alles Gute.

    
    Foto: Michaela Anderer
