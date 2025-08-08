KSC-Talent Eren Öztürk wechselt zu Lok Leipzig

Das gab der KSC in einer Pressemitteilung vom 7. August bekannt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war bereits in der vergangenen Saison an den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke ausgeliehen und schließt sich nun fest Leipzig an. Der KSC sicherte sich im Zuge des Transfers eine Rückkaufoption.
Eggiman wünscht dem KSC-Talent viel Erfolg in Leipzig
Öztürk spielte seit der U10 in der KSC-Akademie, konnte sich aber bei den Profis bislang nicht durchsetzen. „Der Wechsel ist eine gute Gelegenheit, sich in der Regionalliga weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln“, so KSC-Sportchef Mario Eggimann.
Der KSC bedankt sich bei Öztürk für seinen Einsatz und wünscht ihm sportlich wie persönlich alles Gute.
10 Jahre Ausbildung für die Katz. Gemäss dem Artikel reiht sich dieser Transfer in die lange Reihe von Weggängen ohne Ablöse ein. Nicht einmal eine symbolische Ausbildungsvergütung. Und für den Fall der Fälle, dass das Trainerteam mit seiner Beurteilung falsch lag gibt es dann eine Rückkaufsoption. ME macht dort weiter, wo SF aufgehört hat. Kommt bei mir nicht gut rüber.
Uninteressant, diese Personalie. Was ist eigentlich mit der Personalie Förster?
Gehalt gespart... Im Sinne der strategischen Kaderplanung.
Ich find's schade um den Buben. Mir hat er bei den Junioren immer gut gefallen. Ein Wusler im Mittelfeld. Aber gut - der eine packt's, der Andere nicht. Vielleicht kriegt er durch die neuerliche Leihe die Kurve und kann irgendwann sein doch vorhandes Talent auch noch bei uns unter Beweis stellen. Viel Glück, Eren 👍🏽
Letztlich tut es mir leid um den jungen Burschen. Hab ihn seinerzeit bei der U19 häufiger gesehen und große Hoffnungen auf ihn gesetzt. Allein die körperliche Robustheit hat noch gefehlt. Aber die scheint wohl immer noch nicht vorhanden zu sein, als dass er uns in Liga 2 helfen könnte. Naja, Eren - ich wünsch Dir viel Glück bei Deinem neuen Engagement in Leipzig und würde mich freuen, wenn wir Dich irgendwann in blau oder weiß im Wildpark wiedersehen. Alles Gute!
