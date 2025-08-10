KSC in Berlin: Kann Karlsruhe Herthas Heimserie stoppen?

Hertha Berlin ist einer der Aufstiegsfavoriten. Daher schmerzte die Niederlage im ersten Ligaspiel auf Schalke mächtig. Das enorm ernüchternde 1:2 auf Schalke veranlasste Sportdirektor Benjamin Weber eine „intensive Analyse“ anzukündigen. Na ja – eine intensive Analyse nach Spieltag eins... Aktionismus? Weber konstatierte: „Wir haben uns nicht gewehrt.“ Gibt es ein Mentalitätsproblem bei Berlin?

Zweite Liga fordert sofort vollen Einsatz

Eines wurde deutlich: Diese Liga kennt kein Standgas! Dort wird immer wieder „wilde Maus“ gespielt, wie es Eichner es nennt.

Trainer Christian Eichner. (Archivbild)

Hertha Unterschiedsspieler und Kapitän Fabian Reese, Torhüter Marius Gersbeck und Mittelfeldmann Leon Jensen trugen schon das KSC-Trikot. Jensen wechselte erst vor ein paar Wochen aus dem Wildpark zurück zu seinem Heimatclub. Aber gegen Schalke durfte er – ein Mentalitätsspieler – erst ab Minute 80 ran… Kapitän Reese bekannte nach der Schalke-Niederlage: „Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen!“

Konditionelle Zweifel trotz großer Ansagen

Trainer Stefan Leitl hatte die Hertha-Elf vollmundig zur „fittesten Mannschaft der Liga“ erklärt. Davon war wenig zu sehen. Nicht zu übersehen war: In der Dreierkette der Berliner gibt es Tempodefizite. Wie sich das wohl gegen einen Louey Ben Farhat auswirkt?

Louey Ben Farhat im Sprint. (Archivbild)

In Gelsenkirchen mussten die Berliner auf die verletzten John Anthony Brooks (Muskelfaserriss in der Wade) und Pascal Klemens (OP am Sprunggelenk) verzichten. Beide fehlen auch am kommenden Sonntag gegen den KSC. Innenverteidiger Marton Dardai wurde in Gelsenkirchen wegen muskulärer Probleme ausgewechselt. Hertha-Coach Leitl steht allerdings der zuletzt rotgesperrte Innenverteidiger Linus Gechter wieder zur Verfügung. Sicher mit dabei bei den Berlinern: Kreativspieler Michael Cuisance, mit dem Franzosen hatten die Karlsruher in der vergangenen Spielrunde große Mühe.

Herthas neue Gesichter

Die „Alte Dame“ schlug kräftig auf dem Transfermarkt zu. Es kamen zum Beispiel Paul Seguin (FC Schalke 04), Maurice Krattenmacher (FC Bayern München) und Dawid Kownacki (Werder Bremen).

Etwas überraschend ist das häufigste Resultat bei Begegnungen, die in Berlin angepfiffen werden, ein 3:1. Von den sechs zuletzt in Berlin ausgetragenen Begegnungen gewann die Hertha fünf, eine endete remis. Torbilanz: 19 zu 5 pro Hertha. Vergangene Spielrunde gewann Hertha beide Partien – logisch, mit jeweils 3:1. Von insgesamt 28 Pflichtspielen gewannen die Fächerstädter acht, sieben endeten unentschieden.

Lange Durststrecke für den KSC in Berlin

Der letzte KSC-Sieg in der Hauptstadt liegt sehr lange zurück, gelang im Mai 1984. Es war ein 2:0 pro KSC. KSC-Torschützen waren Emanuel Günther und Günter Walz. Torjäger „Manu“ Günther ist mit insgesamt drei Treffern bester KSC-Schütze gegen Hertha. Auf Seiten der Berliner ist Fabian Reese Torschütze Nummer eins gegen die Badener.

Anzeigetafel im Stadion. (Archivbild)

Formstärke trifft auf Abwehrprobleme

Die „Hertha-Frösche“ verloren keines der letzten sechs Heimspiele. Der KSC ist auswärts seit vier Begegnungen unbesiegt.

Aber: Die Defensive des KSC-Gegners war zuletzt alles andere als sattelfest, ließ in den letzten fünf Partien immer mindestens ein Gegentor zu. Gehen die Badener auswärts mit 1:0 in Führung, werden zwei Drittel dieser Spiele gewonnen.

Treffsichere Bilanz beider Teams

Im Schnitt treffen die Berliner 2,2-mal pro Partie ins KSC-Gehäuse, die Badener erzielen durchschnittlich 1,6 Treffer gegen die Berliner.