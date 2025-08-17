Pokal-Härtetest: KSC will gegen „Zipse“ nichts anbrennen lassen

Obwohl der KSC Pokalgegner ZFC Meuselwitz nicht allzu bekannt ist, obwohl die Thüringer in der Regionalliga Nordost beheimatet sind und der Zweitligist Karlsruher SC als klarer Favorit gilt: Unterschätzen wird beim KSC diese Mannschaft keiner.

420.000-Euro-Anreiz

„Wir werden diese Partie absolut seriös annehmen“, ist der Tenor im Wildpark. KSC-Trainer Christian Eichner versichert, dass man dem Gegner großen Respekt entgegenbringen wird.

KSC-Trainer Christian Eichner Foto: Michaela Anderer

Und: „Wir sind Favorit. Wir nehmen diese Rolle an und wir wollen die nächste Pokalrunde erreichen.“ Auch, weil der KSC für das Erreichen der nächsten Pokalrunde die Erfolgsprämie von rund 420.000 Euro kassieren würde.

Klar, dass sich die Badener über das Team des ZFC Meuselwitz intensiv informierten, sich professionell vorbereiten. Für Eichner gehört es dazu, „dass wir uns auf Meuselwitz sehr, sehr gut vorbereiten.“

Meuselwitz macht zum dritten Mal beim DFB-Pokal mit

Der KSC-Gegner Meuselwitz erreichte die erste Hauptrunde im DFB-Pokal, da es im thüringischen Landespokalfinale gegen den „FC An der Fahner Höhe“ mit 3:1 gewann. Nach 2010 und 2011 nimmt ZFC Meuselwitz zum dritten Mal am DFB-Pokal teil.

Der Zipsendorfer Fußballclub Meuselwitz (ZFC Meuselwitz), von seinen Fans, ja in der gesamten Region, im Landkreis Altenburger Land nur „Zipse“ genannt, absolvierte in der laufenden Spielrunde in der Regionalliga Nordost zwei Partien.

Die Bilanz von „Zipse“, dem Fußballverein aus dem Meuselwitzer Ortsteil Zipsendorf bisher: Zwei Partien, einen Punkt verbucht, einen Treffer markiert. Im Heimspiel gegen Babelsberg gab's ein 1:1, danach bei Lokomotive Leipzig, dem Regionalligameister, musste die Elf von Cheftrainer Georg-Martin Leopold eine 0:1 Niederlage hinnehmen.

„Im Fußball passieren die tollsten Dinger“

Meuselwitz ist eine Kleinstadt im Dreiländereck mit Sachsen und Sachsen-Anhalt am Südrand der Leipziger Tieflandsbucht und hat offiziell 10117 Einwohner. Bei der Pokalpartie gegen den KSC wird die „bluechip-Arena“ 5260 Zuschauern Platz bieten.

DFB Pokal Foto: Uli Deck/dpa

Der Trumpf der Gastgeber: Die enorme Einsatzfreude. Coach Georg-Martin Leopold bestätigt seiner Mannschaft; „Unseren Jungs ist hoch anzurechnen, dass sie nie aufgegeben haben und bis zum Ende alles reinwerfen.“

Erwartungen von „Zipse“ gegen die Karlsruher? „Natürlich hoffen auch wir in Zipsendorf. Im Fußball passieren ja bekanntlich die tollsten Dinger.“