Schweres Los im DFB-Pokal: KSC muss zum Erstligisten aus Mönchengladbach

In der 1. Runde des DFB-Pokals konnte sich der Karlsruher SC souverän mit 5:0 gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz durchsetzen. In der nächsten Runde erwartet die Fächerstädte ein deutlich stärkerer Gegner. Am 29. Oktober geht es für die Blau-Weißen zum Erstligisten Borussia Mönchengladbach. Losfee und ehemaliger Schiedsrichter Felix Brych hat diese Partie in der Auslosung am 31. August gezogen.

Weitere Partien

Die restlichen Partien des DFB-Pokals lauten wie folgt:

FV Illertissen – 1. FC Magdeburg

Energie Cottbus – RB Leipzig

1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld

1. FC Heidenheim – Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

Hertha BSC – SV Elversberg

Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

SV Darmstadt – Schalke 04

FC Augsburg – VfL Bochum

Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg

SC Paderborn – Bayer Leverkusen

Mainz 05 – VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg – Holstein Kiel

FC Köln – Bayern München

FC St. Pauli – TSG Hoffenheim