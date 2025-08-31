Schweres Los im DFB-Pokal: KSC muss zum Erstligisten aus Mönchengladbach

In der 1. Runde des DFB-Pokals konnte sich der Karlsruher SC souverän mit 5:0 gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz durchsetzen. In der nächsten Runde erwartet die Fächerstädte ein deutlich stärkerer Gegner. Am 29. Oktober geht es für die Blau-Weißen zum Erstligisten Borussia Mönchengladbach. Losfee und ehemaliger Schiedsrichter Felix Brych hat diese Partie in der Auslosung am 31. August gezogen.
Weitere Partien
Die restlichen Partien des DFB-Pokals lauten wie folgt:
- FV Illertissen – 1. FC Magdeburg
- Energie Cottbus – RB Leipzig
- 1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld
- 1. FC Heidenheim – Hamburger SV
- Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
- Hertha BSC – SV Elversberg
- Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern
- Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund
- SV Darmstadt – Schalke 04
- FC Augsburg – VfL Bochum
- Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg
- SC Paderborn – Bayer Leverkusen
- Mainz 05 – VfB Stuttgart
- VfL Wolfsburg – Holstein Kiel
- FC Köln – Bayern München
- FC St. Pauli – TSG Hoffenheim
