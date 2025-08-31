Logo ka-news.de
KSC erwartet packendes DFB-Pokal-Duell gegen Erstligist aus Mönchengladbach

KSC / Karlsruher SC

Schweres Los im DFB-Pokal: KSC muss zum Erstligisten aus Mönchengladbach

Die 2. Runde des DFB-Pokals ist ausgelost und beschert dem KSC ein Auswärtsspiel gegen Gladbach, das es in sich haben wird.
Von Yannick Antritter
    • |
    • |
    • |
    Der KSC muss im DFB-Pokal gegen Mönchengladbach ran
    Der KSC muss im DFB-Pokal gegen Mönchengladbach ran Foto: Tom Weller/dpa

    In der 1. Runde des DFB-Pokals konnte sich der Karlsruher SC souverän mit 5:0 gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz durchsetzen. In der nächsten Runde erwartet die Fächerstädte ein deutlich stärkerer Gegner. Am 29. Oktober geht es für die Blau-Weißen zum Erstligisten Borussia Mönchengladbach. Losfee und ehemaliger Schiedsrichter Felix Brych hat diese Partie in der Auslosung am 31. August gezogen.

    Weitere Partien

    Die restlichen Partien des DFB-Pokals lauten wie folgt:

    • FV Illertissen – 1. FC Magdeburg
    • Energie Cottbus – RB Leipzig
    • 1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld
    • 1. FC Heidenheim – Hamburger SV
    • Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
    • Hertha BSC – SV Elversberg
    • Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern
    • Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund
    • SV Darmstadt – Schalke 04
    • FC Augsburg – VfL Bochum
    • Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg
    • SC Paderborn – Bayer Leverkusen
    • Mainz 05 – VfB Stuttgart
    • VfL Wolfsburg – Holstein Kiel
    • FC Köln – Bayern München
    • FC St. Pauli – TSG Hoffenheim
