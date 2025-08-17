Frühe Entscheidung: KSC in Meuselwitz einfach professionell

Der Karlsruher SC hat die Pokalhürde ZFC Meuselwitz übersprungen, beim 5:0 (3:0)-Erfolg vor allem durch eine professionelle Chancenverwertung überzeugt. Beim jederzeit verdienten Sieg waren Fabian Schleusener (1., 42.) und Nicolai Rapp (11.) bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich für den Fußball-Zweitligisten. Vor 4369 Zuschauern erhöhten Lilian Egloff (52.) und Christoph Kobald (56.) zum Endstand.

Trainer Christian Eichner (Karlsruher SC) freut sich über den deutlichen Pokal-Erfolg in Meuselwitz. Foto: Robert Michael/dpa

Die Partie schien bereits nach elf Minuten entschieden. Ohne einmal den Ball berührt zu haben, lag der gastgebende Regionalligist bereits nach 18 Sekunden in Rückstand. Das 0:2 kam einer Vorentscheidung gleich. Doch Meuselwitz rappelte sich in der Folgezeit auf und kam durch René Eckardt (27./Pfosten), Andy Trübenbach (30.) und Florian Hansch (36.) zu drei Großchancen. Es rächte sich, dass die Möglichkeiten nicht genutzt wurden, denn Schleusener machte noch in der ersten Halbzeit den Deckel drauf.

Lilian Egloff (Karlsruher SC, r) erzielt gegen Torwart Lukas Sedlak (Meuselwitz) das Tor zum 0:4. Foto: Robert Michael/dpa

Nach der Pause nutzten die Gäste die zahlreichen Fehler in der ZFC-Deckung gnadenlos. Auf der Gegenseite war das das große Manko. Denn die Meuselwitzer hatten ebenfalls noch die eine oder andere Möglichkeit, belohnten sich aber nicht.