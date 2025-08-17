Frühe Entscheidung: KSC in Meuselwitz einfach professionell

Der Karlsruher SC hat die Pokalhürde ZFC Meuselwitz übersprungen, beim 5:0 (3:0)-Erfolg vor allem durch eine professionelle Chancenverwertung überzeugt. Beim jederzeit verdienten Sieg waren Fabian Schleusener (1., 42.) und Nicolai Rapp (11.) bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich für den Fußball-Zweitligisten. Vor 4369 Zuschauern erhöhten Lilian Egloff (52.) und Christoph Kobald (56.) zum Endstand.
Die Partie schien bereits nach elf Minuten entschieden. Ohne einmal den Ball berührt zu haben, lag der gastgebende Regionalligist bereits nach 18 Sekunden in Rückstand. Das 0:2 kam einer Vorentscheidung gleich. Doch Meuselwitz rappelte sich in der Folgezeit auf und kam durch René Eckardt (27./Pfosten), Andy Trübenbach (30.) und Florian Hansch (36.) zu drei Großchancen. Es rächte sich, dass die Möglichkeiten nicht genutzt wurden, denn Schleusener machte noch in der ersten Halbzeit den Deckel drauf.
Nach der Pause nutzten die Gäste die zahlreichen Fehler in der ZFC-Deckung gnadenlos. Auf der Gegenseite war das das große Manko. Denn die Meuselwitzer hatten ebenfalls noch die eine oder andere Möglichkeit, belohnten sich aber nicht.
"Professionell" trifft den Nagel auf den Kopf. Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Nach 25 Minuten wieder das übliche Abschalten, wenn Franke mit seinem Torschuss erfolgreich gewesen wäre, hätte der Regionalligist die Partie vielleicht - ähnlich wie gegen Münster - wieder gedreht. Das müssen die Herren unbedingt abstellen. Ist es Überheblichkeit oder Arroganz? Das darf so nicht in jedem Spiel passieren. Pflichtaufgabe gelöst, jetzt noch einmal ein einfaches Los zum Geldverdienen, bevor dann der Pokal 2025/26 richtig losgeht.
