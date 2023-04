Karlsruhe vor 26 Minuten

KSC-Riese Simone Rapp bleibt nach Blitz-Tor bescheiden: "Es geht um die Mannschaft"

Gegen Bielefeld war es der Treffer von Simone Rapp, der die Partie in Richtung KSC, in Richtung 4:2 Heimsieg, kippen ließ. Mit seinem Kopfballtor ballerte der Schweizer - dessen Landsmann und Ex-KSC-Kapitän Mario Eggimann auf der Tribüne lautstark applaudierte - die Badener auf die Siegerstraße. Trainer Christian Eichner zur Rapps Qualitäten: "Er ist in gewissen Situationen sehr, sehr wichtig. Er kann dem Gegner sehr weh tun. Ich freue mich für ihn." Mit Rapp sprach Peter Putzing.