Karlsruhe vor 1 Stunde

Fabio Kaufmann trifft auf die alten KSC-Kollegen und hat sich trotz Horror-Saison "in Karlsruhe immer wohlgefühlt"

In seiner Zeit beim Karlsruher SC hatte Fabio Kaufmann viel Pech. Erst verletzt, dann heftig an Corona erkrankt, danach - wieder verletzt. So wurde er nie richtig fit, fand nie zu seiner Bestform - und nicht zum Stammplatz. Er brachte es auf 23 Einsätze, stand in sechs Partien in der Startelf. Ein Treffer gelang ihm in Liga zwei nicht. Daher war der Wechsel nach Braunschweig nachvollziehbar. Bei den Löwen läufts für Kaufmann: Er kam in allen Pflichtspielen zum Einsatz, stand sieben Mal in der Startelf und erzielte zwei Treffer. Vor dem Duell mit dem Ec-Klub sprach Peter Putzing mit Kaufmann.