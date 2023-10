Bauer, der auch die kasachische Staatsbürgerschaft besitzt, hat einiges in seiner Karriere erlebt. Für den KSC brachte er es in der U19 auf 51 Einsätze, erzielte dabei vier Tore. Von Karlsruhe ging's 2014 zum FC Ingolstadt.

Dort empfahl er sich durch Topleistungen für einen 2,5 Millionen Euro teuren Wechsel zu Werder Bremen. Da es an der Weser nicht so klappte, wie er es sich vorstellte, folgte darauf die Leihe nach Nürnberg.

Der erste deutsche Spieler in Saudi Arabien

Insgesamt kam Bauer in der Bundesliga auf 89 Spiele, markierte zwei Tore. Dann unterschrieb der inzwischen 28 Jahre alte, 1,83 Meter große und 76 Kilogramm schwere Abwehrallrounder, bei Arsenal Tula in Russlands 2. Liga. Nächste Station: VV St. Truiden, ein belgischer Fußballverein aus der obersten Spielklasse. Bauers wohl größter Erfolg: Der Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen 2016.

Mit Pech, denn das Finale gegen Gastgeber Brasilien wurde erst im Elfmeterschießen verloren. Mit im Kader damals: der spätere Weltmeister Matthias Ginter, die aktuellen Nationalspieler Niklas Süle, Serge Gnabry, Leon Goretzka und auch der damalige KSC Profi: Grischa Prömel (aktuell Hoffenheim).

Grischa Prömel spielte damals mit Bauer zusammen beim KSC (Archivbild) | Bild: Andreas Gora/dpa

Kürzlich wechselte Bauer von St. Truiden zu Al-Tai, nach Saudi-Arabien. Der Ex-Wildpark-Profi ist der erste deutsche Spieler in Saudi-Arabien. In einem Interview mit der SPORT BILD plauderte der gebürtige Badener über sein aktuelles Leben in der Wüste. Für ihn sei es eine riesige sportliche Herausforderung. "Für mich als Verteidiger ist es anspruchsvoller als in der belgischen Liga", sagte er.

Umstellungen im fremden Land

Dabei dachte Bauer wohl auch an die Duelle mit Weltklassespieler Karim Benzema. Der ist jetzt Kapitän von Al-Ittihad, dem amtierenden Meister der Saudi Pro League. Auch der Ex-Liverpooler Roberto Firmino stürmt in der Wüste. Robert Bauer musste sein Leben umstellen, auch bei Kleinigkeiten. Anfangs habe er sich zwingen müssen, viel mehr zu trinken. "Es ist 45 Grad heiß, daher trainieren wir nur abends." Dennoch sei man nach den Einheiten dehydriert. "Jetzt habe ich mich ans Dauertrinken gewöhnt."

Die Küste von Dubai. In der Stadt herrschen Temperaturen von bis zu 45 Grad. (Symbolbild) | Bild: Ahmad Ardity@pixabay

Dasselbe gelte für die die Rituale seiner Kollegen. "Als ich das erste Mal vor dem Training in der Kabine saß, haben die einheimischen Spieler auf einem großen Gebetsteppich zusammen gebetet. In der Halbzeit des Spiels muss der Trainer sogar immer mit seiner Ansprache warten, bis die Gebete beendet sind."

Ärger wegen seiner Tattoos oder Kleidung hatte er im streng gläubigen Land bisher nie. "Obwohl ich voll tätowiert bin und auch Kreuze auf der Haut trage, wurde ich noch nie blöd angeschaut." Die Menschen seien offen und herzlich.

Bauer konvertiert zum Islam

Der Hauptgrund des Wechsels in die Wüste? Geld! Das leugnet Bauer nicht. "Berufsfußballer haben nur eine begrenzte Zeit, um mit dem Kicken Geld zu verdienen. Wir müssen unsere Familien noch lange nach der Karriere versorgen." Da nicht alle bei einem der weltbesten Klubs spielen können, müsse man eben schauen, wo man auf längere Sicht am meisten verdienen könne. "Geld war natürlich ein bedeutender Faktor für meinen Wechsel nach Saudi-Arabien", gibt Bauer zu.

Mit ein Grund pro Saudi-Arabien: Seine Frau stammt aus Dubai, ist nun näher bei der Familie. Das sei schön, auch für die vier Kinder. Im September 2023 gab Bauer via Instagram bekannt, dass er durch seine Frau und ihre Familie zum Islam konvertiert sei.