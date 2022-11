Karlsruhe vor 1 Stunde

Tore, Fouls, Ballkontakt: Die große KSC-Statistik der Hinrunde

Auf Tabellenrang 13 verbringt der Karlsruher SC die Winterpause. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen und bringt Unglück. In der Auswärtstabelle haben die Badener Position 12 inne. Zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen lautet die Bilanz auf gegnerischem Geläuf. In der Heimtabelle ist der Wildparkclub etwas schlechter platziert: Rang 14. Aber wer kassierte die meisten Fouls und wer schoss die meisten Tore? Das alles und mehr hat Peter Putzing in seiner Analyse zusammengefasst.