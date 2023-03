"Thiedex“ durfte beim KSC-Spiel am Samstag ran und überzeugte richtig. Erstmals seit Mitte November stand der 30-Jährige wieder beim Anpfiff auf dem Rasen.

Dennoch: keine Nervosität. Und er hatte keine Angst vor den großen Namen auf Seiten des HSV. Egal, ob gegen den pfeilschnellen Jean-Luc Dompé, oder danach gegen Bakéry Jatta, einen der besten Flügelspieler in Liga zwei, und schließlich gegen Ransford Königsdörffer - Thiede hatte sie alle im Griff.

Heimspiel am Sonntag, 12. März 2023, im BBBank Wildpark. | Bild: Michaela Anderer

"Wir können das auffangen"

Durch kluges, starkes Stellungsspiel vermied er manches direkte Duell, kam so vor dem Gegenspieler an den Ball. Doch der Augsburger in Diensten der Badener blieb trotz der starken Vorstellung bescheiden, gab das Lob, das auf ihn einprasselte, ans Team weiter: "Die Jungs haben es mir leicht gemacht. Leon Jensen war immer da, hat immer gedoppelt. Das sind Ausnahmespieler beim HSV, da ist es im Eins-gegen-eins nicht leicht. Aber wir haben zusammen super verteidigt."

Momentan sei es "der Wahnsinn, ständig bricht einer der Kollegen weg. Aber wenn einer wegbricht, können wir das auffangen", freute er sich.

Eichner nicht überrascht

Trainer Christian Eichner zum Auftritt von Thiede gegen den HSV: "Marco hat perfekt zu diesem Spiel gepasst, er hat seine Kernkompetenz im Eins-gegen-eins, im Verteidigen, im Mentalitätsspiel. Das waren Dinge, die wir gegen den HSV gebraucht haben. Aber dass das so war, hat mich nicht überrascht. Ich sehe ihn täglich im Training."

Thiede wäre nicht Thiede, würde er nicht, trotz tollem Sieg, nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen: "Wir müssen uns im Spiel gegen den HSV den Schuh anziehen lassen, dass wir sie in der ersten Halbzeit leben lassen." Man hätte mehr Tore machen müssen.

"Denn wir wussten, dass der HSV enorme Qualität hat, dass man das nicht immer alles verteidigen kann. Dass da immer mal einer durchrutschen kann, man kann die nie komplett ausschalten.“ Auch in der zweiten Halbzeit "hätten wir nach einigen Aktionen den Sack früher zumachen müssen."

Ob der so enorm ehrgeizige Thiede in Heidenheim wieder in der Startelf dabei ist? Abwarten. Ansprüche wird er verbal mit Sicherheit keine stellen. Wenn überhaupt, dann durch tolle Trainingsleistungen.