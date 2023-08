Karlsruhe vor 27 Minuten

KSC-Trainer lobt Robin Bormuth nach HSV-Match: "Er ist Verteidiger durch und durch"

Zweimal stand Robin Bormuth nach seiner Rückkehr zu den Blau Weißen in der Startelf des Karlsruher SC. In beiden Begegnungen in Liga zwei blieben die Badener ungeschlagen. Bormuth wurde beim KSC auch daher sofort Stammspieler, weil Konkurrent Christoph Kobald verletzt ist.