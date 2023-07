Die Anzeichen, dass Malik Batmaz den Karlsruher SC in Richtung Liga drei verlässt, verdichten sich. Laut einem Bericht der Badischen Neusten Nachrichten (BNN) hat der 23-Jährige das Trainingslader der Badener im österreichischen Neukirchen am Dienstag, 4. Juli verlassen.

Preußen statt Köln für Batmaz

Anders als zunächst gedacht, soll aber nicht Viktoria Köln das Ziel des gebürtigen Bretteners sein. Laut BNN wird er sich dem SC Preußen Münster anschließen. Batmaz' Vertrag läuft im Sommer 2024 aus, der KSC hat also die Möglichkeit jetzt noch eine Ablöse zu kassieren.

KSC-Trainingsauftakt 2023/2024 Jerome Gondorf, Malik Batmaz, Kelvin Arase (vlnr) | Bild: Mia

Nachdem das Eigengewächs in der Hinrunde der abgelaufenen Saison regelmäßig in der Startelf stand, verringerte sich seine Spielzeit in der Rückrunde zusehens. Auch für die neue Saison stehen die Chancen auf mehr Einsatzminuten - auch aufgrund der verschärften Konkurrenzsituation im KSC-Sturm - eher schlecht.

Batmaz absolvierte bis dato in 82 Spielen wettbewerbsübergreifend sieben Tore und lieferte vier Vorlagen. Für die türkische U17-Nationalmannschaft stand er zwei Mal auf dem Platz. Auf Anfrage von ka-news.de wollte sich der Stürmer selbst nicht zu den Gerüchten äußern.