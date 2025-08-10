Hertha BSC – Karlsruher SC heute live im TV und Stream: Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Am 2. Spieltag der Saison 2025/26 trifft Hertha BSC im Olympiastadion auf den Karlsruher SC. Es ist das erste Heimspiel der Berliner, die nach der Niederlage zum Auftakt in Gelsenkirchen unter Zugzwang stehen. Beim 1:2 gegen Schalke zeigte die Mannschaft von Trainer Leitl vor allem in der Anfangsphase Schwächen im Zweikampf und Spielaufbau. Leitl bemängelt nach der Partie, dass sein Team zu viele zweite Bälle verlor und sich von der Schalker Intensität überraschen ließ.

Der KSC startet mit einem 3:2-Sieg gegen Preußen Münster in die neue Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner zeigte im heimischen Wildparkstadion eine starke Anfangsphase und ging mit 2:0 in Führung. Torschützen waren Schleusener und Marvin Wanitzek, der das erste Tor vorbereitete und das zweite selbst erzielte. Für den KSC-Kapitän war es das 200. Zweitligaspiel. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Münster musste Karlsruhe noch einmal zittern, ehe Lilian Egloff in der 89. Minute den Siegtreffer erzielte.

Wann findet das zweite KSC-Spiel der Saison statt? Gibt es eine Übertragung der Partie zwischen Karlsruhe und Hertha heute im Free-TV? Und was sagt die Bilanz? Antworten auf diese Fragen und alle weiteren Infos rund um das Spiel Hertha BSC gegen den Karlsruher SC gibt es hier.

Hertha gegen Karlsruher SC: Termin und Uhrzeit des Spiels

Im Rahmen des Spielplans der 2. Bundesliga 2025/26 empfängt Hertha BSC am 2. Spieltag den Karlsruher SC im eigenen Stadion. Die Partie ist für Sonntag, den 10. August 2025, angesetzt. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Austragungsort ist das Berliner Olympiastadion. Mit über 74.000 Plätzen gehört es zu den größten Stadien in Deutschland. Seit vielen Jahren trägt Hertha dort seine Heimspiele aus.

Hertha BSC – KSC: Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream

In der Saison 2025/26 bleibt Sky der Hauptanbieter für Live-Übertragungen der 2. Bundesliga. Die meisten Spiele sind beim Pay-TV-Sender Sky oder über den kostenpflichtigen Streaminganbieter WOW zu sehen. Zusammenfassungen zeigen die ARD, das ZDF und Sport1.

Die Partie Hertha BSC gegen den Karlsruher SC am 2. Spieltag wird nicht im Free-TV übertragen. Das Spiel läuft ausschließlich live bei Sky. Entweder als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Auch über den Streaminganbieter WOW ist die Begegnung abrufbar. Wer das Spiel live verfolgen möchte, benötigt also ein kostenpflichtiges Abo. Schaffen Sie es nicht vor den Fernseher, dann könnte das Web-Radio von Hertha BSC oder dem KSC eine Möglichkeit sein, das Spiel zumindest akustisch zu verfolgen.

Hier finden Sie eine Übersicht über das Spiel am Sonntagmittag:

Spiel : Hertha BSC gegen Karlsruher SC, 2. Liga, 2. Spieltag

Datum: Sonntag, 10. August 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 13.30 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Die Partien des Karlsruher SC werden zudem in lokalen Bars und Kneipen in Karlsruhe gezeigt. Dort haben Fußballfans die Möglichkeit, die Begegnungen in geselliger Runde und auf großen Bildschirmen zu erleben. Eine Option für alle, die nicht über ein Sky-Abo verfügen.

Die Bilanz der Teams: Hertha gegen Karlsruhe in der 2. Bundesliga

In den vergangenen vier Begegnungen in der 2. Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem Karlsruher SC gab es weitgehend eine ausgeglichene Bilanz mit leichten Vorteilen für die Berliner. Zwei der vier letzten Duelle konnte Hertha für sich entscheiden. Die Hinrunde gewannen sie mit einem 3:1 in Karlsruhe und auch im Rückspiel in der Saison 2024/25 setzte sich das Team im Olympiastadion mit einem 3:1 durch. Der KSC konnte am 30. Spieltag der Saison 2023/24 einen 3:2 Heimspiel-Sieg verbuchen. Ein weiteres Duell in dieser Spielzeit endete mit einem 2:2-Unentschieden in Berlin. Insgesamt erzielte Hertha BSC in diesen letzten Partien zehn Tore, Karlsruhe kam auf sieben Treffer.