Derby-Debakel in letzter Minute: Analyse und Stimmen zum Spiel KSC gegen Kaiserslautern

In der 90. Minute des Südwest-Derbys zwischen dem Karlsruher SC und Kaiserslautern stand es 2:2. Der KSC hatte sich nach einem 0:2-Rückstand zurückgekämpft und hätte zumindest den einen Punkt verdient. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit besiegelte ein Tor von Marlon Ritter die bittere Derby-Niederlage für den KSC.

Wildparkstadion setzte den Ton

Es waren eigentlich top Voraussetzungen für die Karlsruher. Die ersten vier Heimspiele der Saison konnte man alle gewinnen und mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn hätte man sich in Richtung der Aufstiegsplätze spielen können. Zudem war das Wildparkstadion restlos ausverkauft und die Fans hatten richtig Bock auf das hitzigste Derby der Saison.

Früher Schock für den KSC

Bereits nach 11 Minuten musste Hans-Christian Bernat zum ersten Mal hinter sich greifen. Nach einem weiten Freistoß bekam die Karlsruher Abwehr den Ball nicht ausreichend geklärt. Der zweite Ball landete im Rückraum beim völlig ungedeckten Mika Haas. Die Blau-Weißen konnten nur hinterherschauen, wie Ivan Prtajin den Ball mit der Hacke ins Tor lenkte.

Während sich Kaiserslautern eher zurückzog, kam der KSC durchaus zu Chancen. Die Badener scheiterten jedoch immer wieder – wie beim akrobatischen Versuch von Christoph Kobald in der 36. Minute – am starken Julian Krahl. „Der Ausgleich wäre mittlerweile verdient“, schrieb der „Kicker“. Dennoch ging es mit 0:1 in die Pause.

Hitziges Duell mit vielen Torszenen

Es war ein hitziges Duell zwischen den beiden Rivalen. In der ersten Halbzeit gab es sechs Gelbe Karten, inklusive Rudelbildung, in der zweiten dann nochmal fünf. Doch es wurde nicht nur gefoult und gekämpft, auch Torszenen gab es zuhauf.

Die Lauterer erwischten nach der zweiten Halbzeit den besseren Start, schreiben die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN). Dafür konnten sich die Pfälzer auch prompt belohnen. Nach einem Konter landete der Ball bei Naatan Skyttä, dessen Schuss aufs Tor von Marcel Beifus und Nicolai Rapp so unglücklich abgefälscht wurde, dass Bernat im Karlsruher Kasten machtlos war.

KSC startet die Aufholjagd

Die Karlsruher gaben sich nicht geschlagen und konnten sich nach fast 60 Minuten endlich belohnen. Ein Wanitzek-Schuss wurde von Julian Krahl nur abgeblockt, Fabian Schleusener bedankte sich und startete die Aufholjagd. Der KSC hatte daraufhin Großchance um Großchance, doch immer war eine Hand oder ein Fuß der Kaiserslauterner dazwischen – bis zur 83. Minute.

Der eingewechselte Eymen Laghrissi konnte sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen und fand Lilian Egloff, der den Ball zum langersehnten und verdienten Ausgleich ins Tor brachte. Es war ein Traum-Einstand für den 17-Jährigen, der sein Profidebüt gab. Eine Vorlage zum entscheidenden Ausgleichstreffer nach der Einwechslung, so dachte man.

In der Nachspielzeit platzte dann jedoch der blau-weiße Traum vom Derby-Punkt. Man stand hoch, wollte unbedingt den Sieg – und lief in den entscheidenden Konter. Der frisch eingewechselte Kapitän Marlon Ritter war es, der den Stoß ins Karlsruher Herz setzte.

„Bestes Saisonspiel“

Es war am Ende ein glücklicher Auswärtssieg für Kaiserslautern, so schreibt auch der Kicker. Der KSC war die effektivere Mannschaft, hatte 16 zu 10 Torschüssen bei 1,42 zu 0,74 erwarteten Toren. Dennoch lief man kurz vor Schluss in das „fast schon eingeklappte Messer“, der Gäste, wie die BNN schreiben.

Christian Eichner war trotz der Niederlage „einverstanden mit dem Vortrag meiner Mannschaft“. Nach zwei unglücklichen „Kacktoren“, hat die Mannschaft „weiter versucht Fußball zu spielen“, so Eichner, „ich habe nach dem 1:2 eine klar bessere Mannschaft in Blau gesehen.“ Es war das „beste Saisonspiel“, blieb jedoch am Ende ohne Punkte.

Eichner lässt die zweite Garde auf der Bank

Mit den Spielern aus der zweiten Garde schien Eichner jedoch gar nicht zufrieden. Er wechselte in der gesamten Partie nur einmal, brachte da keinen der Neuzugänge Šimić, Opitz oder Fukuda, sondern den 17-jährigen Laghrissi. Für die BNN ein Hinweis, dass Eichner „die als Perspektivverpflichtungen ausgeliehenen Stürmer nicht vorankommen sieht.“ Eichner selbst sagte dazu: „Ich fand die Mannschaft einfach gut im Spiel und hatte nicht den Eindruck, dass wir da etwas verändern mussten.“

Auch die KSC-Spieler haderten nach dem Spiel mit der Niederlage: „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, so Kapitän Marvin Wanitzek. „Es ist bitter, weil wir es einfach heute nicht verdient haben, mit leeren Händen dazustehen.“