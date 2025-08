Happy End dank Egloff: KSC verdirbt Münsters Trainer-Debüt

Auftakt nach Maß. In Überzahl hat man es zwar unnötig spannend gemacht, unter dem Strich war das heute trotzdem eine ansehnliche Leistung, die am Ende doch noch mit dem Sieg belohnt wurde. Der Kader ist zwar traurigerweise erneut auf Kante genäht, dennoch hat Eichner es wieder hinbekommen, eine funktionierende Mannschaft aufs Feld zu schicken. Die Einwechslung Schleuseners kam zum richtig Zeitpunkt und hat auch mit zum Sieg verholfen. Guter Auftakt, gegen Hertha sehe ich nächsten Sonntag ebenfalls realistische Chancen. Weiter so!