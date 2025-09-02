2. Bundesliga: Tabelle nach Zuschauern – wo steht der KSC beim Zuschauerschnitt?

In Karlsruhe herrscht regelmäßig Ausnahmezustand, wenn der Karlsruher SC ein Heimspiel austrägt. Der Traditionsklub hat eine breite Fanbasis, die treu zu ihrem Klub steht. Damit ist der KSC in der 2. Bundesliga nicht allein. Eindrucksvoll zeigte sich das am 19. Spieltag der Saison 2024/25. Wie aus einem Bericht des Kicker hervorgeht, sahen 322.468 die neun Partien des Spieltags. Das macht einen Zuschauerschnitt von eindrucksvollen 35.830 pro Partie und Stadion. Damit konnte sich die 2. Bundesliga schon fast mit der Bundesliga messen. Das Portal fussballdaten.de berichtet von 327.745 Zuschauern, die sich die Spiele des 19. Spieltags der Bundesliga-Saison 2024/25 live im Stadion angesehen haben.

Doch welche Vereine und Stadien waren in der 2. Bundesliga in der Saison 2024/25 die größten Zuschauermagneten? Und wo reiht sich der Karlsruher SC in der Zuschauer-Tabelle der 2. Bundesliga ein? Wir klären auf.

Karlsruher SC: Zuschauerschnitt der Saison 2024/25

Seit 2023 spielt der Karlsruher SC im BBBank Wildpark. Das „neue Wildparkstadion“ besitzt laut Daten der offiziellen Vereinsseite des KSC eine Kapazität von 32.190. Zu groß ist das Stadion damit nicht, denn der Zuschauerschnitt des KSC lag in der Saison 2024/25 bei 29.494, wie aus einer Statistik des Kicker hervorgeht, bei der sich die Sportzeitung auf offizielle Daten der Deutschen Fußball Liga (DFL) beruft. Demnach war das Stadion etwas mehr als jedes dritte Spiel ausverkauft.

Wenn man bedenkt, dass Karlsruhe laut Statista etwas mehr als 300.000 Einwohner hat, ist das ein beachtlicher Wert. Immerhin kann man grob hochrechnen, dass jeder zehnte Karlsruher im Stadion ist, wenn der KSC auf dem heimischen Rasen steht. Doch wie steht der Karlsruher SC mit seinem Zuschauerschnitt im ligaweiten Vergleich da?

Übrigens: Es gibt frühere KSC-Spieler mit kuriosen Spitznamen. Außerdem spielt der Karlsruher SC aktuell mit einem der jüngsten Teams der 2. Bundesliga. Der teuerste KSC-Spieler ist eines der vielen Talente des Klubs. Der jüngste KSC-Spieler aller Zeiten ist er aber nicht.

2. Bundesliga: Zuschauer-Tabelle 2024/25 - wer ist vorn?

In der 2. Bundesliga sind derzeit einige Traditionsvereine vertreten, die in großen Stadien spielen und mit treuen Fangemeinden ausgestattet sind. Sie kommen teilweise auf einen Zuschauerschnitt, auf den die meisten Erstligaklubs stolz wären – und zwar nicht nur in Deutschland. Drei Mannschaften lockten in der Saison 2024/25 im Schnitt mehr als 50.000 Zuschauer in ihr Stadion, drei weitere Mannschaften kommen auf einen Zuschauerschnitt über 40.000. Auch das geht aus der Kicker-Statistik hervor.

Spitzenreiter der Zuschauer-Tabelle der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04. Der Traditionsklub lockt im Schnitt 61.509 Zuschauer in die Veltins-Arena. Die Partien könnten daher von ihrem Rahmen auch in der Champions League stattfinden. Aus sportlicher Sicht wäre das womöglich eher schwierig. Schlusslicht im Zuschauer-Ranking der 2. Bundesliga ist der SV Elversberg. Etwas weniger als 10.000 Zuschauer sehen sich die Heimspiele des Vereins durchschnittlich live im Stadion an.

Der Karlsruher SC landet mit seinem Zuschauerschnitt auf dem 9. Rang und damit auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Die aktuelle Zuschauer-Tabelle der 2. Bundesliga im Überblick.

Verein Zuschauerschnitt Stadion Kapazität FC Schalke 04 61.509 Veltins-Arena 62.271 Hamburger SV 56.324 Volksparkstadion 57.000 Hertha BSC 53.193 Olympiastadion 74.667 1. FC Köln 49.929 Rhein-Energie-Stadion 50.000 1. FC Kaiserslautern 46.329 Fritz-Walter-Stadion 49.350 Fortuna Düsseldorf 41.488 Merkur Spiel-Arena 54.600 Hannover 96 38.212 Heinz von Heiden Arena 49.000 1. FC Nürnberg 37.593 Max-Morlock-Stadion 50.000 Karlsruher SC 29.494 BBBank Wildpark 32.190 1. FC Magdeburg 25.283 Avnet Arena 30.098 Eintracht Braunschweig 21.044 Eintracht-Stadion 23.325 SSV Darmstadt 98 17.488 Merck-Stadion am Böllenfalltor 17.810 SSV Ulm 15.790 Donaustadion 17.400 SC Paderborn 14.117 Home-Deluxe-Arena 15.000 Greuther Fürth 13.071 Sportpark Ronhof I Thomas Sommer 16.626 Jahn Regensburg 12.630 Jahnstadion Regensburg 15.210 Preußen Münster 12.254 Preußenstadion 12.794 SV Elversberg 9.489 Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde 10.000

Auch interessant: Die Mitglieder-Tabelle der 2. Bundesliga. Außerdem ein Blick auf die ältesten Profi-Fußballvereine in Baden-Württemberg. In der Liste mischt der KSC oben mit.

Zuschauerschnitt: 2. Bundesliga vs. Bundesliga - wie groß ist der Unterschied?

Die 2. Bundesliga ist ein Phänomen, wenn es um die Zuschauerzahlen geht. In der Saison 2023/24 lockten die Teams laut ZDF im Schnitt mehr Zuschauer in die Stadien als die Vereine der spanischen La Liga und der französischen Ligue 1, immerhin zwei der Top-fünf-Ligen Europas.

Mit der Bundesliga konnte es die 2. Bundesliga in der vergangenen Spielzeit mit einem Schnitt von knapp 29.300 Zuschauern nicht ganz aufnehmen. Im ZDF-Bericht heißt es, dass die Bundesliga in der Saison 2023/24 durchschnittlich auf 39.500 Zuschauer kam.