Steht die Sanierung der Turmbergbahn nun auf der Kippe? Entscheidung des Ministeriums verzögert sich!

Verkehr

Sanierung der Turmbergbahn in Gefahr? Verzögerungen beim Land könnten Baupläne gefährden

Ende Januar 2025 stimmte der Gemeinderat der Sanierung der Turmbergbahn zu. 50 Prozent der Kosten sollen durch Fördermittel des Landes gedeckt werden. Doch die endgültige Entscheidung des Verkehrsministeriums steht auch Ende August noch aus.
Von Katharina Peifer
|
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Am 29. Dezember fuhr die Turmbergbahn in Durlach zum letzten Mal. Mittlerweile wurden die Waggons des Wahrzeichens abgebaut. Eigentlich wollte die Stadt schon 2025 mit den Bauarbeiten beginnen – doch dieser Zeitplan könnte nun ins Wanken geraten.

    Sommerinterview mit Oberbürgermeister Frank Mentrup.
    Sommerinterview mit Oberbürgermeister Frank Mentrup. Foto: Katharina Peifer

    Stadt fehle weiterhin die Zusage vom Land

    Oberbürgermeister Frank Mentrup erklärte im Sommergespräch am Donnerstag, 28. August, dass er inzwischen selbst einen Brief an die zuständigen Stellen des Landes geschickt habe. „Wir haben hier eine Festpreiszusage vom Bauunternehmen. Die Verzögerung seitens des Landes ist nicht nachvollziehbar“, so Mentrup. Zwar liege bereits die Bestätigung vor, dass das Land die Fördermittel übernehmen werde, doch die offizielle Zusage stehe noch aus.

    Trotzdem zeigt sich der Oberbürgermeister zuversichtlich: „Das Land wird unterstützen.“

    Manu Lautke

    Etwas Besseres kann uns doch gar nicht passieren, als dass dieser unsinnige Plan gestoppt wird. Die Stadt sollte sich auf Maßnahmen konzentrieren, die uns wirklich weiterbringen, z. B. günstigen Wohnraum, bessere Verkehrsleitung u.v.m..

