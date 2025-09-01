Sanierung der Turmbergbahn in Gefahr? Verzögerungen beim Land könnten Baupläne gefährden

Am 29. Dezember fuhr die Turmbergbahn in Durlach zum letzten Mal. Mittlerweile wurden die Waggons des Wahrzeichens abgebaut. Eigentlich wollte die Stadt schon 2025 mit den Bauarbeiten beginnen – doch dieser Zeitplan könnte nun ins Wanken geraten.

Stadt fehle weiterhin die Zusage vom Land

Oberbürgermeister Frank Mentrup erklärte im Sommergespräch am Donnerstag, 28. August, dass er inzwischen selbst einen Brief an die zuständigen Stellen des Landes geschickt habe. „Wir haben hier eine Festpreiszusage vom Bauunternehmen. Die Verzögerung seitens des Landes ist nicht nachvollziehbar“, so Mentrup. Zwar liege bereits die Bestätigung vor, dass das Land die Fördermittel übernehmen werde, doch die offizielle Zusage stehe noch aus.

Trotzdem zeigt sich der Oberbürgermeister zuversichtlich: „Das Land wird unterstützen.“