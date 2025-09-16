Weggehen in Karlsruhe – diese Discos und Clubs gibt es

Wer das Wochenende einleiten oder einfach mal wieder ausgelassen tanzen möchte, findet in Karlsruhe einige Discos und Clubs. Dabei wird jeder Musikgeschmack bedient – von Techno bis Mittelaltermusik ist alles dabei. Einige Discos haben regelmäßig geöffnet, andere bieten ein spezielles Programm. Eines haben aber alle gemeinsam: Sie ermöglichen den Karlsruhern, bei verschiedenen Veranstaltungen ausgelassen zu feiern. Hier finden Sie eine Auswahl an Clubs und Discos, wenn Sie in Karlsruhe weggehen möchten.

Discos und Clubs in Karlsruhe: Der Nachtclub „Agostea“

Themen-Abende, Single-Partys oder Musik aus den 90er-Jahren: der „Agostea Club“ in Karlsruhe bietet ein vielfältiges Programm. Von Donnerstag bis Samstag öffnet der Club seine Türen, Feierlustige können tanzen und die DJ-Musik genießen. Wie auf der Website angegeben, können in der Location auch Firmenveranstaltungen oder Geburtstage gefeiert sowie zu Events eigene Loungebereiche gebucht werden.

Adresse: Rüppurrer Straße 1, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Donnerstag von 22.30 bis 3 Uhr, Freitag und Samstag von 22 bis 6 Uhr

Location zum Weggehen in Karlsruhe: „die Stadtmitte“

Eine weitere Feier-Location in Karlsruhe ist „die Stadtmitte“. Hier gibt es neben einem Saal und einem großen Außenbereich auch einen Club, in dem immer wieder Events stattfinden. So kann man unter anderem After-Work-Partys und Open-Air-Veranstaltungen mit Cocktails und Musik besuchen. Je nach Feier sollen laut der Location Essen vom Grill, Bierpong oder Retro-Arcade-Automaten das Programm abrunden. Die Partys sind meist sowohl für entspannte Abende als auch ausgelassenes Feiern ausgelegt.

Adresse: Baumeisterstraße 3, 76137 Karlsruhe

Die Öffnungszeiten variieren und sind dem Programm der Location zu entnehmen.

Feiern in der Karlsruher Disco „enVOGUE“

Auf edle und moderne Einrichtung legt die Disco „enVogue“ wert. Wer rein möchte, sollte sich laut eigener Website entsprechend stylish kleiden. Zur Musikmischung in diesem Club gehört RnB genauso wie Hip Hop oder House. Der Club hat nur am Wochenende geöffnet und kann auch gemietet werden. Wer einen Tisch oder eine Lounge reservieren möchte, kann das online tun.

Adresse: Blumenstraße 10, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 23 bis 5 Uhr

Weggehen in Karlsruhe: Der „Gotec Club“

Eine weitere bekannte Disco in Karlsruhe ist der „Gotec Club“. Neben regulären Partys bis in die frühen Morgenstunden gibt es hier auch Events am Tag wie etwa das „Gotec Open Air“ oder Club-Nächte mit Überraschungs-DJs. Die Musikauswahl dreht sich überwiegend um Techno-Variationen, zu denen Feierlustige tanzen können.

Adresse: Gablonzer Straße 11, 76185 Karlsruhe

Die Öffnungszeiten richten sich nach den Events, die dem Programm des Clubs zu entnehmen sind.

Weggehen in Karlsruhe: Feiern im „Hello Club“

Verschiedene Events mit variierender Musik und unterschiedlichen DJs bietet der „Hello Club“ in Karlsruhe. Diese Disco will laut eigenen Angaben mit ihrem urbanen Look überzeugen. Die Inneneinrichtung besteht vor allem aus Beton und Holz. Der Club existiert bereits seit über zehn Jahren in der Karlsruher Innenstadt und richtet sich an ein breites Publikum. Freitags und samstags können Gäste hier unter anderem zu Latin-, Hip Hop- oder RnB-Musik tanzen.

Adresse: Hirschstraße 18, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 23 bis 5 Uhr

Clubs und Discos in Karlsruhe: Der „Krokokeller“

Der „Krokokeller“ in Karlsruhe bietet verschiedene Events zum ausgelassenen Feiern. Von 2000er- über Rockmusik bis hin zu Neon-Partys bietet der Club vielfältige Veranstaltungen. Seit 1982 wird diese Karlsruher Disco bereits betrieben. Zweimal in der Woche wird aufgelegt, in den Sommermonaten gibt es freitags freien Eintritt.

Adresse: Bürgerstraße 14, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 23 bis 5 Uhr

Nachtclub in Karlsruhe: „La Louve“

Auf House Music hat sich der „La Louve“ Club in Karlsruhe spezialisiert. Geöffnet ist jeden Freitag und Samstag, Gäste können Tische vorreservieren. Special Events wie das Hirschhoffest ergänzen das reguläre Programm. Wer seinen Geburtstag oder ein Firmenevent in privater Atmosphäre feiern möchte, kann den Club dafür mieten, wie der Website der Location zu entnehmen ist.

Adresse: Hirschhof Karlsruhe

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag ab 23 Uhr

Feiern in Karlsruhe: Das „Nachtwerk“

Mittelalterliche Musik, Party-Klassiker oder Dark Style: das „Nachtwerk“ Karlsruhe bietet eine besondere Musikauswahl für Feier-Fans. Regelmäßige Events an Wochenenden sorgen für ein buntes Programm. Der Gewölbekeller, in dem sich die Disco heute befindet, schafft laut Angaben des Clubs eine besondere Atmosphäre beim Feiern. Neben einem Main- und Second-Floor gibt es im „Nachtwerk“ auch einen Außenbereich.

Adresse: Pfannkuchstraße 16, 76185 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, je nach Party

Events und Partys in der „Alten Hackerei“ in Karlsruhe

Neben Konzerten finden in der „Alten Hackerei“ auch Partys statt. Je nach Veranstaltung werden klassische Disco-Songs, aber auch Techno, Punk oder Indie gespielt. Als DJ legt gelegentlich auch der Hackerei-Chef, DJ Plüschbert, auf. Barräume und ein Außenbereich machen die „Alte Hackerei“ zu einer vielfältigen Eventlocation.

Adresse: Alter Schlachthof 11a, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 22 bis 5 Uhr oder je nach Veranstaltung

Feiern in Karlsruhe: Das ist das „Substage“

Das „Substage“ ist laut eigenen Angaben ein gemeinnütziger Verein, der hauptsächlich Konzerte ausrichtet. Regelmäßig stehen aber auch Partys auf dem Programm. Dazu gehören 80er- und 90er-Jahre-Partys oder Italo Disco-Veranstaltungen. Seit 2010 befindet sich das „Substage“ in einer ehemaligen Schlachthalle auf dem Karlsruher Alten Schlachthof unter und bietet zwei Bühnen.

Adresse: Alter Schlachthof 19, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: je nach Veranstaltung

Übrigens: Wer das Wochenende etwas ruhiger angehen möchte, findet in Karlsruhe viele gemütliche Cafés zum Entspannen. Auch in Thermen und Schwimmbädern lässt es sich in Karlsruhe relaxen, besonders zu den Zeiten, in denen sie am wenigsten besucht sind.