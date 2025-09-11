Kein Geschäft am Straßenrand: Karlsruhe verlängert Sex-Verbot

Verbot wäre am 21. September ausgelaufen

Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung vom 10. September bekannt. Das Verbot wäre eigentlich am Sonntag, 21. September, ausgelaufen. „Es liegen weiterhin konkrete Erkenntnisse vor, die auf kriminelle Organisationsstrukturen zum Nachteil von in der Straßenprostitution tätigen Menschen hindeuten“, teilt die Stadt mit.

Das Ziel sei weiterhin, dass betroffene Personen Zugang zu Beratung, Schutz und Unterstützungsangeboten erhalten. Die Polizei und der kommunale Ordnungsdienst werde konsequent kontrollieren.

Warum wird Straßenprostitution in Karlsruhe verboten?

Das Verbot wurde im März 2025 erlassen. Hintergrund waren die sieben Haftbefehle gegen Verdächtige aus Karlsruhe und Rastatt wegen Menschenhandel und Zwangsprostitution.