Straßenstrich-Verbot in Karlsruhe – Polizei kündigt harte Kontrollen an

Karlsruhe

Kein Geschäft am Straßenrand: Karlsruhe verlängert Sex-Verbot

Karlsruhe zieht die Reißleine: Das Verbot der Straßenprostitution wird bis 2026 verlängert! Die Stadt reagiert damit auf Hinweise zu kriminellen Strukturen und will Betroffene besser schützen.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Verbot wäre am 21. September ausgelaufen

    Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung vom 10. September bekannt. Das Verbot wäre eigentlich am Sonntag, 21. September, ausgelaufen. „Es liegen weiterhin konkrete Erkenntnisse vor, die auf kriminelle Organisationsstrukturen zum Nachteil von in der Straßenprostitution tätigen Menschen hindeuten“, teilt die Stadt mit.

    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: B. Roessler/Archiv

    Das Ziel sei weiterhin, dass betroffene Personen Zugang zu Beratung, Schutz und Unterstützungsangeboten erhalten. Die Polizei und der kommunale Ordnungsdienst werde konsequent kontrollieren.

    Warum wird Straßenprostitution in Karlsruhe verboten?

    Das Verbot wurde im März 2025 erlassen. Hintergrund waren die sieben Haftbefehle gegen Verdächtige aus Karlsruhe und Rastatt wegen Menschenhandel und Zwangsprostitution.

