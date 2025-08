Müll staut sich in der Hirschstraße – die Lösung könnte Parkplätze kosten

Die Lösung? Dezentrale Sammelstellen

Nach einem Antrag der SPD, mit dem Vorschlag, sogenannte „dezentrale Sammelstellen“ einzurichten, um das Problem zu lösen – startet nun ein Pilotprojekt. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung vom 31. Juli mit.

Die Karlsruher Hirschbrücke. (Archivbild) Foto: ka-Reporter

Pilotprojekt startet

Auf zwei Parkplätzen in der Hirschstraße werden Müllsammelplätze für die Anwohner eingerichtet. Anwohner sollen ihren Müll künftig in den Bereich der Hirschbrücke bringen. Neun Monate lang werde getestet, ob dies eine dauerhafte Lösung sei. Folgende Punkte werden dabei bewertet:

Sauberkeit der Sammelstelle

Vorkommen von wildem Müll

Geruchsentwicklung

Schädlingsaufkommen

Qualität der Mülltrennung

Akzeptanz durch die Nachbarschaft

Auswirkung auf das Stadtbild

Fehlen von Parkplätzen

Nutzbarkeit für die Entsorger

Aufwand

Kosten

Müllchaos: Worum geht es?

Mit der Übernahme der Entsorungsfirma Knettenbrech und Gudurlic (K+G) im Januar 2024 gibt es Probleme mit der Leerung der Wertstoff-Tonnen. Der Grund: K+G hält sich an die gültige Abfallentsorgungssatzung. Das Team Sauberes Karlsruhe (TSK) hat nach Prüfung ebenfalls in diesem Bereich Verstöße festgestellt. Die Konsequenz: In der Hirschstraße wird der Müll gar nicht mehr geleert.

Volle Mülltonnen. (Archivbild) Foto: ka-Reporter