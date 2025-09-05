Nach Christmas Garden-Aus: Können sich die Karlsruher auf eine neue Winter-Attraktion im Zoo freuen?

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt - oder eben auch nicht. Die Licht-Installationen des Karlsruher Christmas Garden bleiben im Winter 2025 dunkel. Im Juli dieses Jahres zog der Veranstalter C² Concerts GmbH einen Schlussstrich unter das Event im Zoologischen Stadtgarten. Der Grund: nicht rentabel genug - und das, obwohl die Licht-Skulpturen in zwei Spielzeiten von insgesamt rund 105.000 Besuchern bestaunt worden waren.

Karlsruher Lichterfest - aber im Winter?

Entsprechend groß ist die Lücke, die das Aus der beliebten Lichtershow im weihnachtlichen Veranstaltungskalender der Stadt Karlsruhe hinterlässt. Höchste Zeit für einen Ersatz also - oder etwa nicht? ka-news.de hat beim Zoo nachgefragt.

Der Christmas Garden in Karlsruhe. Foto: Paul Needham

Weihnachtsfans müssen jetzt stark sein, denn: Laut Aussage des Zoologischen Stadtgartens sind für den kommenden Winter keine vorweihnachtlichen Veranstaltungen geplant. Doch warum eigentlich nicht? Schließlich findet hier alle zwei Jahre auch das traditionelle Karlsruher Lichterfest statt. Bereits zum 49. Mal. lockten 2025 tausende Lampions, Kerzen und LEDs Besucher Ende August auf die Zoowiesen. Könnte man das Lichtkonzept nicht einfach auf den Winter ausweiten?

Kein Revival für den Christmas Garden in Sicht

Nein, so die klare Antwort aus dem Zoo. „Das Konzept des Lichterfests lässt sich nicht auf den Winter übertragen“, so Pressesprecher Timo Deible auf Nachfrage von ka-news.de. Die beleuchteten Figuren könnten nicht einfach in den kalten Monaten aufgebaut werden.

Das Karlsruher Lichterfest soll kein Christmas Garden-Ersatz werden. Foto: Paul Needham

Auch eine neue Veranstaltung oder ein Revival des Christmas Garden in veränderter Form sei laut Deible nicht vorgesehen. Auf die Frage, ob das ein großes finanzielles Loch in die Zookasse reißen wird, hält der Zoo sich bedeckt.

Die Botschaft bleibt klar: „Es gibt aktuell keine Planungen für ein ähnliches Event wie den Christmas Garden.“ Im Gesamtkonzept der Weihnachtsstadt Karlsruhe scheint der Zoo in diesem Jahr also außen vor zu bleiben.