Winterzauber adé: Karlsruhe sagt Lebewohl zum erfolgreichen Christmas Garden im Zoologischen Stadtgarten!

Im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe wird es keinen Christmas Garden mehr geben. Das teilt die C2 Concerts GmbH in einer Pressemitteilung mit. Alle Beteiligten haben einen Aufhebungsvertrag geschlossen. Die Illuminationen wurden als Kooperation zwischen den Unternehmen „Christmas Garden Deutschland“ und der C² Concerts GmbH sowie dem Zoo und dem Gartenbauamt in den vergangenen zwei Winterspielzeiten veranstaltet.

Gestiegene Kosten bringen das aus

„Wir freuen uns, dass der Christmas Garden Karlsruhe zweimal im Zoologischen Stadtgarten stattfinden konnte und von vielen Tausenden begeisterten Gästen besucht wurde. Als privatwirtschaftliche Veranstaltung ist die Finanzierung dieses hochwertigen Events ohne öffentliche Subventionen und Förderungen allein durch die Einnahmen realisierbar.“

Zwei Jahre lang fand der Winterzauber in Karlsruhe statt (Archivbild).

„Aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten, der generell gesunkenen Kaufkraft und der daraus resultierenden geringer als erwartet ausgefallenen Publikumszahlen verzichten wir auf eine Fortsetzung dieses aufwendigen Events. Wir bedanken uns bei allen Gästen für ihren Besuch des Christmas Garden Karlsruhe sowie bei dem Zoologischen Stadtgarten und dem Stadtmarketing der Stadt Karlsruhe für die ausgezeichnete und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagt Sebastian Stein, Geschäftsführer von Christmas Garden Deutschland.

Zoodirektor bedauert die Entscheidung

„Die zwei Spielzeiten haben mir persönlich sehr gefallen und ich bedauere die Entscheidung. Wenn sich eine solche Veranstaltung allerdings finanziell nicht trägt, kann sie nicht weitergeführt werden“, betont Zoodirektor Dr. Matthias Reinschmidt, der vor einigen Jahren den Kontakt zu Christmas Garden Deutschland aufgebaut hatte.

Im letzten Jahr zog es 50.000 Gäste zum Christmas Garden (Archivbild).

Die Veranstaltung wurde weitgehend im Gartenteil mit einem etwa zwei Kilometer langen Trail ausgerichtet. Insgesamt rund 50.000 Gäste hatten den Christmas Garden in der vergangenen Winterspielzeit besucht.