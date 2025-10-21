Neuer Bauabschnitt auf der Kaiserstraße beginnt

Am 21. Oktober eröffnete Oberbürgermeister Frank Mentrup feierlich den zweiten Bauabschnitt der Kaiserstraße.

Er betonte die umweltfreundliche Gestaltung der neuen Einkaufsstraße: „Statt die Flächen komplett zu versiegeln, wollen wir hier eine neue Qualität erreichen. Das Wasser kann in den Boden versickern und bleibt dort länger – das verbessert das Stadtklima.“ Außerdem bekomme die Straße ein neues Gefälle, damit das Wasser besser abfließt und nicht mehr in die Geschäfte läuft.

Kosten: etwa 21 Millionen Euro

Auch das Stadtbild soll sich verändern. „Die Kaiserstraße ist sehr unterschiedlich bebaut – das wirkt unruhig“, sagte Mentrup. „Mit der neuen Gestaltung wollen wir ein ruhigeres, einheitlicheres Bild schaffen.“

Erster Spatenstich für zweiten Bauabschnitt in der Kaiserstraße am 21. Oktober 2025. Foto: Katharina Peifer

Die Kosten liegen laut Oberbürgermeister im Plan: Der zweite Bauabschnitt soll zirka 21 Millionen Euro kosten. Land und Bund fördern davon mit 2,4 Millionen Euro aus dem Städtebauförderungsprogramm.

Worum geht‘s?

Innenstadt Karlsruhe: Kaiserstraßen-Baustelle am 13. Oktober 2025. Foto: Thomas Riedel

