Karlsruhe startet nächsten Bauabschnitt auf der Kaiserstraße zwischen Ritterstraße und Europaplatz

Karlsruhe

Neuer Bauabschnitt auf der Kaiserstraße beginnt

Die Stadt Karlsruhe hat den ersten Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt gesetzt. Die Arbeiten finden parallel zwischen Ritterstraße und Europaplatz sowie zwischen Adlerstraße und Fritz-Erler-Straße statt.
Von Katharina Peifer
    Erster Spatenstich für zweiten Bauabschnitt in der Kaiserstraße am 21. Oktober 2025.
    Erster Spatenstich für zweiten Bauabschnitt in der Kaiserstraße am 21. Oktober 2025. Foto: Katharina Peifer

    Am 21. Oktober eröffnete Oberbürgermeister Frank Mentrup feierlich den zweiten Bauabschnitt der Kaiserstraße.

    Er betonte die umweltfreundliche Gestaltung der neuen Einkaufsstraße: „Statt die Flächen komplett zu versiegeln, wollen wir hier eine neue Qualität erreichen. Das Wasser kann in den Boden versickern und bleibt dort länger – das verbessert das Stadtklima.“ Außerdem bekomme die Straße ein neues Gefälle, damit das Wasser besser abfließt und nicht mehr in die Geschäfte läuft.

    Kosten: etwa 21 Millionen Euro

    Auch das Stadtbild soll sich verändern. „Die Kaiserstraße ist sehr unterschiedlich bebaut – das wirkt unruhig“, sagte Mentrup. „Mit der neuen Gestaltung wollen wir ein ruhigeres, einheitlicheres Bild schaffen.“

    Erster Spatenstich für zweiten Bauabschnitt in der Kaiserstraße am 21. Oktober 2025.
    Erster Spatenstich für zweiten Bauabschnitt in der Kaiserstraße am 21. Oktober 2025. Foto: Katharina Peifer

    Die Kosten liegen laut Oberbürgermeister im Plan: Der zweite Bauabschnitt soll zirka 21 Millionen Euro kosten. Land und Bund fördern davon mit 2,4 Millionen Euro aus dem Städtebauförderungsprogramm.

    Worum geht‘s?

    Eine Übersicht über die geplanten Maßnahmen des zweiten Bauabschnitts haben wir bereits in diesem Artikel zusammengefasst: Bald weichen die alten Gleise dem neuen Stadtbild.

    Innenstadt Karlsruhe: Kaiserstraßen-Baustelle am 13. Oktober 2025.
    Innenstadt Karlsruhe: Kaiserstraßen-Baustelle am 13. Oktober 2025. Foto: Thomas Riedel

    Insgesamt soll der Umbau der Kaiserstraße bis 2029 andauern. Eine Übersicht der Gesamtmaßnahmen gibt es in diesem Artikel: Großbaustelle bis 2029.

    Diskutieren Sie mit
