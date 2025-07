Doppelhaushalt 2026/27 in Karlsruhe: Notwendige Einsparungen von 80 Millionen Euro im Fokus

Ich glaube, beim Badischen Staatstheater ist der Drops bereits gelutscht. Der Sanierungsbau ist bereits in vollem Gange, die Planungen sind abgeschlossen, die Gelder eingeplant und bewilligt. Vielleicht wird hie und da eine kleine Korrektur vorgenommen, aber an der generellen Neuausrichtung wird sich nichts mehr ändern. War ja seinerzeit beim Bau der U-Strab genau so. Als die erste Baugrube am Europaplatz aufgeschüttet war, gab es keine Umkehr mehr.