Für eine grünere Innenstadt: Abrissarbeiten am Forum St. Stephan gestartet

Stadtgespräch

Für eine grünere Innenstadt: Am Forum St. Stephan starten die Abrissarbeiten

Die neue westliche Kaiserstraße soll fußgängerfreundlich, grüner und barrierefrei werden. Mit dem Abriss des Gebäudes und der Garage zwischen Ständehausstraße und südlichem Herrenhof haben nun die ersten Umbauarbeiten für das Forum St. Stephan begonnen.
Von Katharina Peifer
    Abriss Forum St. Stephan vom 11. August 2025.
    Im Oktober 2022 gab der Gemeinderat grünes Licht für die Sanierung der Kaiserstraße-West. Viele Gebäude im 27,9 Hektar großen Gebiet sind sanierungsbedürftig – darunter auch das Forum St. Stephan. Bei einer Infoveranstaltung am 28. Februar 2024 wurden die geplanten Arbeiten vorgestellt. Nun startet das Vorhaben mit den ersten Abrissarbeiten.

    Abriss Forum St. Stephan vom 11. August 2025.
    Forum Sankt Stephan: Was ist hier geplant?

    Nach den Abrissarbeiten entsteht ein kompakter Neubau, der zusätzlichen Raum für eine mögliche Erweiterung des Ständehauses schafft. Auch das heutige Pfarrhaus wird abgerissen und durch einen eingeschossigen Pavillon ersetzt.

    Abriss Forum St. Stephan vom 11. August 2025.
