Für eine grünere Innenstadt: Am Forum St. Stephan starten die Abrissarbeiten

Im Oktober 2022 gab der Gemeinderat grünes Licht für die Sanierung der Kaiserstraße-West. Viele Gebäude im 27,9 Hektar großen Gebiet sind sanierungsbedürftig – darunter auch das Forum St. Stephan. Bei einer Infoveranstaltung am 28. Februar 2024 wurden die geplanten Arbeiten vorgestellt. Nun startet das Vorhaben mit den ersten Abrissarbeiten.

Abriss Forum St. Stephan vom 11. August 2025. Foto: Thomas Riedel

Forum Sankt Stephan: Was ist hier geplant?

Nach den Abrissarbeiten entsteht ein kompakter Neubau, der zusätzlichen Raum für eine mögliche Erweiterung des Ständehauses schafft. Auch das heutige Pfarrhaus wird abgerissen und durch einen eingeschossigen Pavillon ersetzt.

