Auf dem C-Areal in Karlsruhe gehen die Bauarbeiten weiter: Kommt der Greenville-Traum doch?

Die CG Group GmbH steht nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit dem Grundpfandgläubiger und einem Kapitalpartner zur Finanzierung der geplanten Arbeiten. Ein Beginn der Maßnahmen sei jedoch nur möglich, wenn die derzeit laufenden Finanzierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen werden. Mit einem Ergebnis rechnet das Unternehmen bis Mitte September 2025.

Ein Quartier für die Zukunft?

Das blühende Leben für Karlsruhe – so bewirbt das Bauunternehmen sein Projekt Greenville in der Nordstadt. Entstehen sollen rund 1.000 Wohnungen, betrieben mit einer vollständig CO₂-neutralen Bewirtschaftung. Doch auf dem Gelände zwischen Erzbergerstraße und altem Flugplatz herrscht bislang Stillstand. Der erste Spatenstich für das neue Stadtquartier wurde ursprünglich für Frühjahr 2023 angekündigt.

Die Bagger rollen wieder auf der Baustelle

Noch liegen keine Bauanträge bei der Stadt Karlsruhe vor, doch auf dem verwaist geglaubten Areal ist seit Juli 2025 wieder Bewegung: Bagger und Bauarbeiter sind zurück. Unter Regie der Stadt Karlsruhe laufen die Erschließungsarbeiten – derzeit wird eine Fernwärmeleitung verlegt, um den NCO-Club ans Netz anzuschließen. Bis September soll dieser Abschnitt abgeschlossen sein. Gleichzeitig wächst im Norden des Geländes eine neue Baustraße heran, deren Fertigstellung ebenfalls für September vorgesehen ist.

Die Erschließungsarbeiten im nördlichen Teilabschnitt des Gebiets „Zukunft Nord“ haben bereits im März 2023 begonnen. Um einen reibungslosen Ablauf zu sichern, wurde das Areal in drei Bauabschnitte unterteilt. Die Arbeiten an Kanal, Fernwärme, Wasser und Straßenbau sollen im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Mit der Gestaltung der Park- und Grünanlagen ist Ende 2025 beziehungsweise Anfang 2026 zu rechnen.

