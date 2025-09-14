Karlsruhe freut sich über „rotes Pferd“: Schlagerlegende Markus Becker begeistert Kerwe-Besucher

Besucher der Mühlburger Kerwe bekamen am Sonntag, 14. September, richtig etwas geboten: Partyschlager-Legende Markus Becker gab sich die Ehre.
Kinder freuen sich über „rotes Pferd“
Becker hat viele Party-Hits und ist eine feste Große auf dem „Ballermann“. Für die Mühlburger Kerwe flog er extra einen Tag nach Karlsruhe. „Bei den Badenern ist es einfach immer schön“, sagt der gebürtige Pfälzer im Gespräch mit ka-news.
Die Kleinsten freut es: mit seinem Hit „Das rote Pferd“ begeistert Becker, der Mann mit dem roten Hut zum Markenzeichen, immer wieder Kinder aller Altersgruppen – so auch bei der Kinder- und Familienfeier der diesjährigen Kerwe.
Prominente Besucher auf der Kerwe
Auch viele Erwachsene waren begeistert und feierten kräftig mit. Prominente Besucher wurden indes auch gesichtet: KSC-Spieler Marcel Franke, Fabian Schleusener und Sebastian Jung machten sich nach ihrem Sieg über Nürnberg einen entspannten Nachmittag.
Für seine erwachsenen Fans oder „größeren Kinder“, wie Becker sagt, hat er einen ganz neuen Song rausgebracht: „Ciro mach Amore mit mir“. „Ich glaube, auf Mallorca kommt der jetzt so richtig gut an“, so Becker.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden