Nach sechs Übergriffen: Hat die Polizei den Jogger-Schläger von Karlsruhe gefasst?

Insgesamt sechsmal schlug der mysteriöse Angreifer in Karlsruhe zu. Stets in der Nähe von Sportanlagen. Zunächst bei der Calisthenics-Anlage und beim Trimm-Dich-Pfad an der Stutenseer Allee.

Wenige Tage später erneut in der Nähe des Trimm-Dich-Pfades und schließlich im Hardtwald in der Nähe des Wasserwerks am vergangenen Sonntag. Zwei weitere Fälle kamen seitdem hinzu.

Was ist bislang zum Waldstadt-Angreifer bekannt?

„Bislang liegen uns sechs Anzeigenerstattungen vor. Zwei davon wurden uns nach der Veröffentlichung der Pressemitteilungen zugetragen“, teilt die Polizei auf Nachfrage von ka-news mit.

Calisthenics-Anlage, Waldstadt Karlsruhe am 4. August Foto: Franziska Gebhard

Dass die Fälle miteinander zusammenhängen könnten, legt die Vorgehensweise des Täters nahe. Der Täter ging zunächst „verbal aggressiv“ auf alle Personen zu, woraufhin der körperliche Übergriff in Form von Schlägen folgte. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Tatort.

Zudem fanden alle Übergriffe in der Nähe von Freizeit- und Sportanlagen in der Waldstadt statt, die Opfer sind alle sportlich und sollen während einer Jogging-Runde überrascht worden sein.

Gesucht wird ein Mann mit dunklem Haar...

Zudem wird der Mann von den Joggern auf ähnliche Art beschrieben. Dunkles Haar, leichter Bart, oft mit grauer/ heller Jogginghose unterwegs. Lediglich die Größe schwankt, je nach Aussage, zwischen 1,70 und 1,85 Metern. Hinweise aus der Bevölkerung bestätigen dies, sagt die Polizei.

Kreuzung Elbinger Straße, Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe am 4. August 2025. Foto: Franziska Gebhard

„Aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibungen von Zeuginnen, Zeugen und Geschädigten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die bisherigen Taten demselben Täter zuzurechnen sind“, heißt es gegenüber der Redaktion.

Was tut die Polizei, um die Menschen zu schützen?

Inzwischen hat das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt die polizeiliche Präsenz erhöht und führt „sichtbare als auch verdeckte Maßnahmen“ im Umfeld der Waldstadt und des Hardtwaldes durch.

Kreuzung Elbinger Straße, Theodor-Heuss-Allee, Blick in Richtung Stutenseer Allee am 4. August. Foto: Franziska Gebhard

Tatsächlich tragen die Vorkehrungen Früchte: Ein 31-Jähriger wurde am Montagabend, 4. August, gegen 21 Uhr in Gewahrsam genommen. „Er kommt als Tatverdächtiger für die zurückliegenden Taten in Betracht“, so die Polizei. Die Prüfung weiterer Maßnahmen erfolge in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden.