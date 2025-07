Zwei Übergriffe in Karlsruher Waldstadt – Täter auf der Flucht

In der Karlsruher Waldstadt haben sich zwei Übergriffe ereignet, so die Polizei. Am Montag gegen 20.20 Uhr attackierte ein Unbekannter einen 48-Jährigen bei der Calisthenics-Anlage nahe dem Fächerbad. Der Täter schlug dem Mann ins Gesicht und stahl dessen Fahrrad. Dienstag gegen 12.30 Uhr griff der mutmaßlich gleiche Täter einen 61-Jährigen in einem anderen Bereich der Waldstadt an.

Tatorte in der Waldstadt

Beide Vorfälle ereigneten sich in der Nähe von Sport- und Freizeitanlagen. Montagabend folgte der Täter seinem Opfer von der Calisthenics-Anlage Richtung Straße Am Sportpark und floh anschließend mit einem mattgrauen Fahrrad. Am nächsten Tag geschah der Angriff auf dem Trimm-Dich-Pfad der Stutenseer Allee bei den Reck- und Balancestangen. Der Täter schlug dem 61-jährigen Opfer in der Theodor-Heuss-Allee und flüchtete nach dem Diebstahl des Smartphones in den Wald.

Der Verdächtige wird in beiden Fällen ähnlich beschrieben: Ein etwa 25 bis 35 Jahre alter Mann mit arabischem Erscheinungsbild und sportlicher Figur. Mit einer Körpergröße von etwa 180 bis 185 Zentimetern und einem Gewicht zwischen 75 und 80 Kilogramm fiel er durch dunkles, vorne gelocktes Haar auf. Bekleidet war er mit einer hellbeigen Hose. Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 96718 0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.