Wieder Jogger in Karlsruher Waldstadt angegriffen

Ein Jogger wurde auf einem Waldpfad in Karlsruhe attackiert. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Nach Angaben der Polizei wurde ein 57-Jähriger am Mittwochabend, 30. Juli, Opfer eines Übergriffs in der Waldstadt. Beim Joggen auf dem Trimm-Dich-Pfad an der Stutenseer Allee sprach ihn gegen 18.30 Uhr ein Unbekannter an.

Der Täter fragte nach dessen Handy und schlug zu, als der Mann verneinte, ein Smartphone bei sich zu haben. Der Angreifer flüchtete anschließend zu Fuß.

Tatort: Karlsruher Waldstadt

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Erfolg. Der Täter wird als männlich, 18 bis 22 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er hat einen dunklen Teint, krauses, schwarzes Haar und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und einer grauen Jogginghose. Die Beschreibung passt zu zwei ähnlichen Fällen vom 28. und 29. Juli 2025.

Die Polizei Karlsruhe bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern an. Bisher gibt es keine neuen Feststellungen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.