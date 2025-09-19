Panorama und Prosecco: Rooftop-Bars machen den Spätsommer in Karlsruhe City perfekt

Den Blick über Karlsruhe schweifen lassen

Der Spätsommer kehrt am Wochenende mit 31 Grad zurück nach Karlsruhe. Also nochmal raus in den Biergarten oder hoch hinaus in eine Rooftop-Bar! Aber welche Bars bieten in Karlsruhe einen tollen Blick über die Fächerstadt?

Spannende Rooftop-Bars in der Nähe von Karlsruhe stellte ka-news bereits vor. In diesem Artikel folgen die Bars mit Panorama-Blick im Stadtgebiet.

Wer seinen Aperol oder sein Bier lieber am Wasser schlürfen will, sollte in unseren Artikel zu den Strandbars nahe Karlsruhe reinschauen.

Rooftop Bar Bella Cosa Foto: privat

Rooftop-Bar: Deckzehn - Karlsruhe

Auf dem Parkdeck der Galeria, wo sich bis vor wenigen Jahren noch das P10 befand, soll Ende September das „Deckzehn“ eröffnen. Der Anspruch der Betreiber ist es, dass eine breite Zielgruppe angesprochen wird und die Preise angemessen sind.

Wo? Zähringerstraße 69, Ecke Ritterstraße

Öffnungszeiten : Voraussichtlich Ende September bekannt

Haltestelle: Marktplatz

Dachdeck Karlsruhe: Die neue Rooftop-Bar noch im September eröffnen. Foto: Tim Carmele | TMC Fotografie

Rooftop-Bar: Bella Cosa - Karlsruhe

Das Bella Cosa bietet seinen Gästen ein tolles Panorama über den Europaplatz. Ihr Konzept: ein kleines bisschen italienisches Flair und Dolce Vita mitten in der Fächerstadt.

Wo? Kaiserstraße 146

Kontakt: 0160/15 373 01

Nächstes Parkhaus: Postgalerie, nächste Haltestelle: Europaplatz

Bella Cosa Foto: privat

Öffnungszeiten Bella Cosa

Dienstag bis Donnerstag: 18 bis 2 Uhr

Freitag und Samstag: 17 bis 3 Uhr

Sonntag und Montag: Ruhetage

Preise Bella Cosa

Cocktails kosten im Bella Cosa zwischen 14 und 16 Euro, Longdrinks und alkoholfreie Cocktails kosten 12 Euro.

Aperitifs wie ein Aperol Spritz oder ein Limoncello Spritz kosten 10 Euro. Bierliebhaber können zwischen Heineken vom Fass, Erdinger Helles und Desperado wählen. Kostenpunkt: 6 Euro. Weinpreise fangen bei 6 Euro an und gehen bis 110 Euro für 1,5 Liter Lugana Cà dei Frati.

Auf der Außenterrasse gibt es Platz für 80 Gäste. Foto: Bella Cosa

Dachterrasse: Hotel am Markt - Karlsruhe

Die Dachterrasse am Markt ist aktuell zwar nicht öffentlich zugänglich, jedoch kann sie für feierliche Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten oder Betriebsfeiern gemietet werden. Zudem bietet die Location einen schönen Blick über die Dächer Karlsruhes vom Schloss bis zur Pyramide.

Wo? Kaiserstraße 76

Kontakt für Reservierungen: 0721/919 980

Nächstes Parkhaus: Schlossplatz, nächste Haltestelle: Markplatz

Hotel am Markt Foto: Thomas Riedel

Aurum Event-Location

Noch relativ neu ist die Rooftop-Bar auf dem Aurum, die für besondere Events gebucht werden kann. Sie bietet einen tollen Blick über den Alten Schlachthof und gilt als beliebte Anlaufstelle für öffentliche Rooftop-Partys.

Hinweis: Nur wenige Meter entfernt befindet sich das Substage und darauf die Minestrone – inklusive Dachterrasse.

Wo? Alter Schlachthof 45, 76131 Karlsruhe

Kontakt: 0721/ 66 499 745

E-Mail: info@aurum-eventlocation.de

Parkplätze auf dem Alten Schlachthof, mit der Bahn steigt ihr an der Tullastraße aus

Anders auf dem Turmberg - Durlach

Keine typische Rooftop-Bar, aber mit Panorama-Blick: Das Restaurant und Hofbistro „Anders auf dem Turmberg“ in Durlach. Mit einer feinen Auswahl an regionalen wie internationalen Gerichten und einer feinen Weinauswahl können Besucher bei schönem Wetter über das Rheintal blicken.

Wo? Reichardtstraße 22, 76227 Karlsruhe Durlach

Kontakt: 0721/41 459

E-Mail: kontakt@anders-turmberg.de

Aktuell über die 528 Stufen des Hexenstäffeles oder mit dem Auto erreichbar

Turmberg Ausblick Foto: Thomas Riedel

Öffnungszeiten Anders auf dem Turmberg

Dienstag bis Samstag: 12 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 16 Uhr

Küchenannahmeschluss: Dienstag bis Samstag um 14 und 20 Uhr

Küchenannahmeschluss: Sonntag um 14.30 Uhr

Preise Anders auf dem Turmberg

Aperol Spritz oder Campari Spritz kosten 9,50 Euro. Ein Glas Weißburgunder gibt es für 7 Euro und ein kleines Bier bereits für 3,90 Euro.