Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Gastro und Handel
Icon Pfeil nach unten

Neue Michelin-Restaurants in der Region Karlsruhe: Diese Lokale haben 2025 überzeugt

Gastro und Handel

Neue Foodie-Hotspots: Diese Lokale nahe Karlsruhe sind neu im Guide Michelin

In der Region um Karlsruhe haben es im Sommer 2025 gleich mehrere spannende Gastronomie-Adressen in den Guide Michelin geschafft. Im Fokus stehen die Pfalz und der Schwarzwald.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Gastronomie (Archivbild)
    Gastronomie (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Archivbild)

    Guide Michelin: Gasthaus zur Kanne in Deidesheim

    Etwa 50 Minuten von Karlsruhe entfernt, befindet sich das Örtchen Deidesheim. Dort hat das Gasthaus zur Kanne die Jury bereits im Juni 2025 überzeugt. Pfälzer Klassiker wie Saumagen, Bratwurst oder Leberknödel werden hier kreativ interpretiert. Gelobt wird zudem die reizvolle Terrasse im historischen Innenhof.

    • Adresse: Weinstraße 31, 67146 Deidesheim
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann, dpa

    Guide Michelin: Dorf-Chronik in Maikammer

    Etwa 45 bis 50 Minuten von Karlsruhe entfernt liegt Maikammer - und das Lokal „Dorf-Chronik“. Die Inspektoren loben die Italienische Küche, die in einem denkmalgeschützten Winzerhaus serviert wird. Auf der Karte: hausgemachte Spaghetti Carbonara, Involtini Fritti oder klassisches Tiramisu. Dazu gibt’s eine starke Weinauswahl aus der Region.

    • Adresse: Marktstraße 7, 67487 Maikammer

    Guide Michelin: Auerhahn in Schluchsee

    Im Schwarzwald, etwa zwei Stunden von Karlsruhe entfernt, hat es das Restaurant Auerhahn in Schluchsee in den Guide Michelin geschafft. Hier gibt es ein „Fine Dining 5-Gänge-Menü mit regional-saisonaler Prägung“. Die Inspektoren nennen explizit die geräucherte Forelle mit Sauerampfer oder geschmorte Lammkeule mit Dill-Senfjus. Unbedingt vorab reservieren!

    • Adresse: Vorderaha 4, 79859 Schluchsee-Aha
    Gastgewerbe(Archivbild)
    Gastgewerbe(Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Welche Lokale aus Karlsruhe (Stadtkreis) stehen aktuell im Guide Michelin?

    • sein
    • Stilbruch
    • Bistro Magarete
    • Restaurant 1463
    • EigenArt
    • Il Teatro²
    • 5 Sen:ses
    • Oberländer Weinstube

    Das Tawa Yama befindet sich aktuell in der Sommerpause. Darum wird das Lokal an dieser Stelle nicht gelistet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden