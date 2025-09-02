Neue Foodie-Hotspots: Diese Lokale nahe Karlsruhe sind neu im Guide Michelin

Guide Michelin: Gasthaus zur Kanne in Deidesheim

Etwa 50 Minuten von Karlsruhe entfernt, befindet sich das Örtchen Deidesheim. Dort hat das Gasthaus zur Kanne die Jury bereits im Juni 2025 überzeugt. Pfälzer Klassiker wie Saumagen, Bratwurst oder Leberknödel werden hier kreativ interpretiert. Gelobt wird zudem die reizvolle Terrasse im historischen Innenhof.

Adresse: Weinstraße 31, 67146 Deidesheim

Guide Michelin: Dorf-Chronik in Maikammer

Etwa 45 bis 50 Minuten von Karlsruhe entfernt liegt Maikammer - und das Lokal „Dorf-Chronik“. Die Inspektoren loben die Italienische Küche, die in einem denkmalgeschützten Winzerhaus serviert wird. Auf der Karte: hausgemachte Spaghetti Carbonara, Involtini Fritti oder klassisches Tiramisu. Dazu gibt’s eine starke Weinauswahl aus der Region.

Adresse: Marktstraße 7, 67487 Maikammer

Guide Michelin: Auerhahn in Schluchsee

Im Schwarzwald, etwa zwei Stunden von Karlsruhe entfernt, hat es das Restaurant Auerhahn in Schluchsee in den Guide Michelin geschafft. Hier gibt es ein „Fine Dining 5-Gänge-Menü mit regional-saisonaler Prägung“. Die Inspektoren nennen explizit die geräucherte Forelle mit Sauerampfer oder geschmorte Lammkeule mit Dill-Senfjus. Unbedingt vorab reservieren!

Adresse: Vorderaha 4, 79859 Schluchsee-Aha

Welche Lokale aus Karlsruhe (Stadtkreis) stehen aktuell im Guide Michelin?

sein

Stilbruch

Bistro Magarete

Restaurant 1463

EigenArt

Il Teatro²

5 Sen:ses

Oberländer Weinstube

Das Tawa Yama befindet sich aktuell in der Sommerpause. Darum wird das Lokal an dieser Stelle nicht gelistet.