Schuhe, Schoki, Suppen: Diese Läden sind neu in Karlsruhe

Läderach wechselt die Adresse

In die Räumlichkeiten des ehemaligen Schlemmermeyer soll künftig der Schweizer Schokoladenhersteller „Läderach“ einziehen. Ganz neu ist die Schokoladen-Filiale in Karlsruhe nicht: Davor war Läderach in der Kaiserstraße 82 beheimatet.

„Die Chocolaterie erhält ein komplett neues Store-Konzept mit einem frischen modernen Design. Vom neuen Standort versprechen wir uns eine deutlich bessere Sichtbarkeit und damit eine höhere Kundenfrequenz. Die Sichtbarkeit war in der Kaiserstrasse 82 durch die Bauweise doch stark eingeschränkt“, teilt das Unternehmen mit.

Eröffnung: Ende September

Läderach eröffnet bald in der Kaiserstraße 82 in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

Deichmann kehrt in die Innenstadt zurück

In den ehemaligen Globetrotter in der Kaiserstraße 195-197 zieht das Schuhgeschäft Deichmann ein. Die Eröffnung findet am Donnerstag, 11. September, statt. Vor einigen Jahren befand sich bereits ein Deichmann-Geschäft in der Kaiserstraße 205.

Eröffnung: 11. September 2025

Deichmann-Filiale soll bald in Karlsruhe eröffnen. Foto: Thomas Riedel

Frische Suppen im Yangguofu

Asiatische, selbst zusammengestellte Suppen gibt es ab sofort in der Kaiserstraße 172. Die Zutaten der sogenannten „Malatangs“ werden von Gästen ausgesucht und von den Mitarbeitern des Yangguofu-Restaurants frisch zubereitet.

Eröffnet im Sommer 2025

Yangguofu Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

Tealaxy: Dessert und Bubble-Tea

Neu eröffnet hat auch das kleine Café „Tealaxy“ in der Kaiserstraße 132. Neben diversen Bubble-Tea-Kreationen bieten die Gründerinnen zudem Sandwiches, Kuchen und andere Leckereien an.

Eröffnet Sommer 2025

Tealaxy im Karlsruher Passagehof Foto: Thomas Riedel

Chickenhouse

Etwas fernab der Kaiserstraße, am Adenauerring 36, öffnet ein weiteres Lokal seine Pforten: Das Chicken House! Wie der Name schon vermuten lässt, liegt der Fokus des Restaurants auf Hähnchengerichten. Weitere Infos erhaltet ihr bald in einem eigenen Bericht zum Chickenhouse.

Eröffnet am 10. September