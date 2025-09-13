Verdorbene Speisen: Karlsruher Imbiss steht wieder auf Ekelliste

Die „Hunger Station“ in der Südweststadt von Karlsruhe hat seit dem 9. September seinen zweiten Eintrag auf der sogenannten Ekelliste. Das geht aus der Webseite Verbraucherinfo-bw.de hervor. Bereits im Mai waren die Kontrolleure mit den Hygienezuständen des Imbiss nicht zufrieden. Der Ekellisten-Eintrag erfolgte etwa einen Monat später.

Behörden kontrollieren Imbiss mehrmals

Im Juli fanden zwei weitere Kontrollen statt, wobei erneut „Mängel bei der Betriebshygiene und der Lagerung von Lebensmitteln“ festgestellt wurden.

Bei der Nachkontrolle am 11. August sollen, so geht es aus dem Bericht hervor, „so erhebliche Hygienemängel festgestellt“ worden sein, dass „die Herstellung sicherer Speisen nicht mehr gewährleistet werden konnte“. Der Betrieb musste vorübergehend eingestellt werden.

Lebensmittelkontrolleure bei der Arbeit (Archivbild) Foto: ka-news

Die Mängel im Überblick:

Verschmutzte Kühlschränke, Teigmaschine und Teigkessel

Falsch gelagerte und teilweise verdorbene Lebensmittel (z. B. Mais, Bohnen, gefüllte Weinblätter)

Bei einer erneuten Nachkontrolle am 13. August gaben die Kontrolleure grünes Licht für die Hunger Station.

Inzwischen hat die Hunger Station ihren Betrieb aus gänzlich eingestellt. Das bestätigt der Inhaber in einem Gespräch mit ka-news. Zum zweiten Ekellisten-Eintrag möchte er sich nicht äußern. Auf Google wird das Lokal als „vorübergehend geschlossen“ gelistet.

Ein Lebensmittelkontrolleur überprüft am bei einer Betriebskontrolle die Temperatur einer Fleischware. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Ekelliste wird von vielen kritisch gesehen

Dass Betriebe oft auf der Ekelliste landen, obwohl die Mängel schon längst behoben sind, löst immer wieder Kritik aus. Ein Fall ging sogar vor das Bundesverfassungsgericht. Der Betreiber bekam recht. Der Grund: Eine verzögerte Veröffentlichung habe für Verbraucher wenig Nutzen. Das Urteil verpflichtet Behörden, Verstöße zeitnah bekanntzugeben.