Bio-Supermarkt in Karlsruhe: Diese Anbieter gibt es

Obst und Gemüse, Konserven, Trockenware - im Sortiment unterscheiden sich Bio-Supermärkte nicht maßgeblich von herkömmlichen Lebensmittelhändlern. Während es in normalen Supermärkten nur eine Auswahl an ökologisch hergestellten Lebensmitteln gibt, bieten Bio-Supermärkte ausschließlich solche an. Wer biozertifizierte und nachhaltige Ware kaufen möchte, hat dafür in Karlsruhe einige Möglichkeiten. Diese Anbieter gibt es in der Fächerstadt.

Bio-Supermarkt in Karlsruhe: Die Kette Alnatura

Die deutschlandweit vertretene Bio-Supermarkt-Kette Alnatura hat auch Filialen in Karlsruhe. Insgesamt betreibt Alnatura vier Geschäfte in der Fächerstadt: in der Sophienstraße, der Ludwig-Erhard-Allee, der Douglasstraße und der Käppelestraße. Hier können Kunden Obst und Gemüse, aber auch Kosmetik, Fertiggerichte und Kinderbekleidung kaufen, wie auf der Website des Unternehmens zu lesen ist.

Adressen und Öffnungszeiten:

Sophienstraße 139, 76135 Karlsruhe: geöffnet Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr

Ludwig-Erhard-Allee 14, 76131 Karlsruhe: geöffnet Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr

Douglasstraße 28-30, 76133 Karlsruhe: geöffnet Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr

Käppelestraße 5, 76131 Karlsruhe: geöffnet Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr

Übrigens: Wer beim Kauf von Kleidung Wert auf Nachhaltigkeit legt, kann sich auch in einem der Secondhand-Läden in Karlsruhe umschauen.

Bio-Supermarkt in Karlsruhe: Denns-Filialen in der Fächerstadt

Auch die Bio-Supermarkt-Kette Denns ist in Karlsruhe vertreten. Zwei Filialen betreibt das Unternehmen: eine in der Durmersheimer Straße, die andere in der Kaiserallee. Je nach Geschäft unterscheiden sich die Angebote. Zum Sortiment in der Durmersheimer Straße gehört etwa eine Käsetheke und eine Backwarentheke mit Brotzuschnitt. Das Geschäft in der Kaiserallee bietet den Kunden auch ein Bistro, schreibt das Unternehmen auf seiner Website.

Adressen und Öffnungszeiten:

Durmersheimer Str. 143, 76189 Karlsruhe: geöffnet Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr

Kaiserallee 13b, 76133 Karlsruhe: geöffnet Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr

Bio-Supermarkt in Karlsruhe: Biomarkt Füllhorn

Den Biomarkt Füllhorn gibt es bereits seit 1987 in Karlsruhe. Auf der Verkaufsfläche finden Kunden regionales Obst, Gemüse und Weine sowie jeweils eine Brot-, Käse- und Fleischtheke, wie der Website des Bio-Supermarktes zu entnehmen ist. Dazu bieten die Mitarbeiter des Ladens Kundenberatung an, wenn Fragen auftauchen.

Adresse: Erbprinzenstraße 27, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr

Bio-Supermarkt in Karlsruhe: Koeppenraucht Biomarkt

Auf 350 Quadratmetern finden sich im Bio-Supermarkt Koeppenraucht ausschließlich Bio-Lebensmittel. Zum Sortiment zählen unter anderem Backwaren, Fleisch und Wurst, Weine und Spirituosen sowie Naturkosmetik. Wer nach dem Einkauf eine Stärkung braucht, findet im Bistro des Ladens von Montag bis Freitag einen Mittagstisch.

Adresse: Herrenalber Straße 45, 76199 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 14 Uhr

Bio-Supermarkt in Karlsruhe: Naturkost am Lutherplatz

Der Bio-Supermarkt Naturkost am Lutherplatz wird seit 2000 von Inhaber Jörg Heil betrieben. Zum Sortiment gehört täglich frisches Obst und Gemüse, Backwaren, andere Produkte aus der Region sowie Naturkosmetik. Lieferanten aus der Region beliefern den Laden laut Website des Biomarktes regelmäßig.

Adresse: Martin-Luther-Platz 1, 76229 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Mittwochnachmittag geschlossen, Samstag von 8 bis 12.30 Uhr

Bio-Supermarkt in Karlsruhe: Grünkern Naturkost

Der Bio-Supermarkt Grünkern Naturkost in Grünwettersbach besteht seit 30 Jahren. Neben Bio-Lebensmitteln gibt es hier auch vegane und glutenfreie Produkte, schreibt das Unternehmen. Zum sonstigen Sortiment gehören unter anderem Obst und Gemüse, Backwaren, Milchprodukte, Wurstwaren, Gewürze und Getränke sowie Kosmetik.

Adresse: Am Berg 1, 76228 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr

Übrigens: Wer sich nach einem Einkauf im Bio-Supermarkt nicht nur im Bistro stärken möchte, findet in Karlsruhe einige Restaurants. Zu den besten gehört etwa das Brousko in Durlach oder die Holzhackers Ratsstuben in Grötzingen.