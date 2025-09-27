Von Afterwork bis Afterparty! So feiert Karlsruhe das Wochenende

Tschüss Alltag, hallo Wochenende! Die Karlsruher Events starten mit Vollgas in Richtung Herbst. Die Kurzfassung: Es geht ums Feiern, ums Futtern und um Feuer.

26. September: Ein letztes Mal „Rhein Vibes“

Am Freitag heißt es Abschied nehmen: Die „Rhein Vibes“ feiern im Hofgut Maxau ihre letzte Afterwork-Party. Zudem schließt das Gasthaus zum Jahresende. Die Gelegenheit, nochmal vorbeizukommen. Der Eintritt ist frei.

Wann: 17 bis 23 Uhr

Wo: Hofgut Maxau, Maxau am Rhein 24, Karlsruhe

Haltestelle: Maxau

Icon vergrößern Drinks auf einem Tisch (Symbolbild) Foto: Paul Needham Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Drinks auf einem Tisch (Symbolbild) Foto: Paul Needham

26. September: Zwiebelkuchenfest in Karlsdorf-Neuthard

Frisch gebackener Zwiebelkuchen, neuer Wein aus der Pfalz, hausgemachte Kürbis- und Gulaschsuppen mit Bauernbrot sowie Apfelkuchen und Waffeln – Die Herbstfeste kommen! In Karlsdorf-Neuthard im Format eines Zwiebelkuchenfestes! Der Eintritt ist frei.

Wann: 17 bis 22 Uhr

Wo: Kronenstraße 1, 76689 Karlsdorf-Neuthard

Haltestelle: Karlsdorf Kirche

Icon vergrößern Die historische Zehntscheuer 1737 wird zur Location des Zwiebelkuchenfestes am Freitag. Foto: Bürgerstiftung Karlsdorf-Neuthard e. V. Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die historische Zehntscheuer 1737 wird zur Location des Zwiebelkuchenfestes am Freitag. Foto: Bürgerstiftung Karlsdorf-Neuthard e. V.

27. September: Techno-Festival im NCO-Club und Oktoberfest

Zwei Stages, 18 Künstler, ein Club: Am Samstag wird in der Nordstadt, im Kinder- und Jugendhaus NCO, kräftig das „Gate76 - Festival“ gefeiert. Laut Veranstaltern erwarten die Besucher nicht nur harte Beats, sondern auch „eine große Chill-Out Area, Food-Trucks und weitere Specials“.

Besucher können sich zwischen einem Nacht- und einem Tagesticket entscheiden. Wer nonstop feiern möchte, ist mit einem „Day&Night“ Ticket gut beraten. Ein Wiedereinlass sei ab 22 Uhr möglich.

Wann: 14 Uhr bis 5 Uhr

Wo: Delawarestr. 21

Tickets gibt es hier ab zirka 13 Euro

Statt stampfen ist schunkeln eher euer Ding? Dann ist vielleicht das Karlsruher Oktoberfest was für euch. Da geht es um 17.30 Uhr los.

Icon vergrößern Oktoberfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Oktoberfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

27. September: Turmberglauf in Durlach

Erst kürzlich rannten die Karlsruher beim Baden-Marathon durch die City, nun wird es am Sonntag nochmal sportlich. Der Turmberglauf vor dem namensgebenden Berg führt die Läufer etwa 10 Kilometer durch die Altstadt von Durlach. Nicht zu verwechseln mit dem Turmbergrennen, bei dem die Teilnehmer den Berg hinauflaufen.

Wann: Ab 16 Uhr (Startschuss)

Wo: Durlach Altstadt

Icon vergrößern Turmberglauf Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Turmberglauf Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

28. September: Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Grötzingen

Einmal Feuerwehrmann oder Frau sein? Einen spannenden Blick hinter die Kulissen bietet hierzu der kommende Sonntag. Feuerlöscher testen, Einsatzfahrzeuge bestaunen, interessante Führungen und Schauübungen stehen beim Tag der offenen Tür auf dem Programm. Inklusive Snacks und Getränke.

Alternativ könnt ihr am Sonntag die Museumsauktion im Badischen Landesmuseum besuchen.

Wann: 11 bis 17 Uhr

Wo: Im Feuerwehrhaus Grötzingen, Laubplatz 4

Haltestelle: Bahnhaltestelle Grötzingen Bahnhof oder mit dem Bus zur Karl-Leopold-Straße

Icon vergrößern Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Grötzingen (Symbolbild) Foto: Feuerwehr Grötzingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Grötzingen (Symbolbild) Foto: Feuerwehr Grötzingen