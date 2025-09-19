Karlsruhes Herbst-Highlights: Hier steppt der Bär zwischen Bratwurst, Beats und Bier

Die kalte Jahreszeit kehrt allmählich zurück. Das bedeutet nicht, dass es weniger Veranstaltungen als im Sommer gibt! Die Top-Events in Karlsruhe in eurem Herbst-Guide zum Spicken.
Kerwe in Karlsruhe 2025
Die Stadtteilfeste in Karlsruhe gehen weiter. Im Herbst sind es vor allem die Kerwen, die zu Bratwurst, Karussell und ganz viel Spaß einladen. Nach der Kerwe in Neureut geht es am 11. September weiter mit der Kerwe in Mühlburg. Am 13. September folgt die Kerwe in Hagsfeld, danach die Kerwe in Durlach (ab 20. September)
Tag des offenen Denkmals 2025
Geschichte, Konzerte, Führungen: Am Tag des offenen Denkmals können Besucher hinter die Fassaden geschichtsträchtiger Gebäude blicken. Nicht nur in Karlsruhe! Das komplette Programm finden Interessierte auf der Homepage Tag-des-offenen Denkmals.de
- Wann: 14. September
- Wo: Karlsruhe und Umgebung
Folkloria Festival 2025
Internationale Tanzkunst, Musik und leckeres Essen: Beim Folkloria Festival soll kulturelle Identität nicht als Grenze, sondern als Brücke verstanden werden.
- Wann: 12. bis 14. September
- Wo: Friedrichsplatz Karlsruhe
Hundeschwimmen im Rheinstrandbad 2025
Bevor sich die Freibäder in die WInterpause verabschieden, dürfen die Vierbeiner im Rheinstrandbad plantschen gehen. Der Preis wird “pro Fuß und Pfote” jeweils für einen Euro berechnet. Tickets sind nur vor Ort am Veranstaltungstag erhältlich. Keine Kartenzahlung möglich.
- Wann: 21. September, 10 bis 17 Uhr
- Wo: Rheinstrandbad Karlsruhe
Oktoberfeste in Karlsruhe und Region 2025
Bereits Ende September starten die Oktoberfeste in der Region und auf dem Messplatz. Highlight: Ein Konzert von Pietro Lombardi am 1. Oktober auf dem Karlsruher Oktoberfest.
- Wann: 27. September bis 5. Oktober
- Wo: Messplatz Karlsruhe
Turmberglauf 2025
Seit 30 Jahren wird der namensgebende Hügel in Karlsruhe zum Ziel vieler Sportlerinnen und Sportler. Der Clou: Die Strecke verläuft flach quer durch Durlach, einen Berg muss niemand erklimmen. Mittlerweile hat sich der Turmberglauf nicht nur zum Sportevent, sondern auch zum Familientreffpunkt entwickelt. Wer mitmachen will, kann sich bis zum 23. September anmelden.
- Wann: 27. September
- Wo: Durlach Innenstadt
Pilzberatung
Herbst und Pilze sammeln gehören zusammen wie Weihnachtsmarkt und Glühwein. Damit die Sammler keine giftige Überraschung ins Körbchen packen, bietet der Verein „Arbeitsgruppe Pilze“ immer montags von 17 bis 19 Uhr kostenlose Beratungen an. Zudem veranstaltet der Verein Pilzwanderungen und andere Events zum Thema.
- Wann: Termine findet ihr auf der Webseite
- Wo: Pavillons im Nymphengarten hinter dem Naturkundemuseum
Stadtfest Karlsruhe 2025
Den Abschluss der Open-Air-Feste in Karlsruhe bildet das Stadtfest. Es gibt zahlreiche Food-Stände und ein breites Bühnenprogramm. Zudem können Shoppingfans beim verkaufsoffenen Sonntag auf Schnäppchenjagd gehen.
- Wann: 11. und 12. Oktober
- Wo: Karlsruhe Innenstadt
Innovation Festival 2025
Digitale Unternehmen und Start Ups aus Karlsruhe und Region stellen ihre Innovationen vor. Das Event findet im ZKM statt, kann aber auch digital mitverfolgt werden. Die Veranstaltung ist kostenlos.
- Wann: 17. Oktober 2025
- Wo: ZKM Karlsruhe oder ab 14 Uhr digital unter https://karlsruhe.digital/
Offerta 2025
Shopping, Genuss, Spaß: Die Offerta ist die Messe für alle Lifestyle-Liebhaber! Tickets für die Offerta sind bereits jetzt auf der Homepage erhältlich.
Tipp: Vom 29. bis 30. November findet außerdem die Messe „tierisch gut“ statt. Wer also noch Zubehör für seine Fellnasen braucht, kann sich bereits Tickets sichern.
- Wann: 25. Oktober bis 2. November 2025
- Wo: Messe Karlsruhe, Rheinstetten
Herbstmess 2025
Zweimal im Jahr findet die Karlsruher Mess‘ auf dem Messplatz statt. Neben Autoscooter und Riesenrad gibt es für Besucher auf der Kirmes noch viele Leckereien und einen Festzelt zu entdecken.
- Wann: 31. Oktober bis 10. November 2025
- Wo: Messplatz Karlsruhe
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden