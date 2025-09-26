Logo ka-news.de
Badisches Landesmuseum in Karlsruhe versteigert Kult-Kunstwerke

Karlsruhe

Neues Kunstwerk gefällig? Badisches Landesmuseum bringt Karl und Co. unter den Hammer

Am 28. September heißt es im Badischen Landesmuseum: Bieten, staunen, verabschieden. Denn Kult-Kunstwerke aus dem Schloss werden bei einer Auktion versteigert.
Von Pressemitteilung und Emelie Stump
    Ein Highlight der Auktion: Die lebensechte Figur des Stadtgründers Karl Wilhelm
    Ein Highlight der Auktion: Die lebensechte Figur des Stadtgründers Karl Wilhelm Foto: Th. Goldschmidt

    Bevor das Badische Landesmuseum wegen Sanierungsarbeiten für mehrere Jahre die Pforten schließt, wird kräftig ausgemistet. Darum veranstaltet das Museum am Sonntag, 28. September, um 18 Uhr eine große Auktion im Gartensaal. Der Eintritt ist frei.

    Der Abend wird von KME-Chef und Kabarettist Martin Wacker sowie vom Museumsdirektor Eckart Köhne moderiert.

    Badisches Landesmuseum (Archivbild)
    Badisches Landesmuseum (Archivbild) Foto: Tim Carmele

    Museumauktion: Welche Werke werden versteigert?

    Laut einer Pressemitteilung des Badischen Landesmuseums, befindet sich unter den Auktionsobjekten auch die lebensechte Figur von Karl Wilhelm, dem Stadtgründer Karlsruhes.

    Mit einem Startgebot von 3.500 Euro ist sie das teuerste Stück der Versteigerung. Die 1,80 Meter große Figur besteht aus Thermoplast und Silikon und zeichnet sich durch ihre detailgetreue Ausführung aus.

    Der Olivenbaum ist aktuell noch in der Ausstellung "Kann das weg?" zu sehen
    Der Olivenbaum ist aktuell noch in der Ausstellung "Kann das weg?" zu sehen Foto: Uli Deck

    Der Olivenbaum, der 2028 für die Sonderausstellung „Mykene – Die sagenhafte Welt des Agamemnon“ angefertigt wurde, kann ebenfalls ersteigert werden. Das Startangebot liegt hier bei 500 Euro.

    Welche Ausstellungsstücke kommen noch unter den Hammer?

    • Diverse Designmöbel und Vasen
    • Kostüme und Accessoires
    • Fotos
    • Wandschmuck

    Die komplette Liste der Kunstwerke findet ihr hier: https://www.landesmuseum.de/auktion

    Badisches Landesmuseum, Schloss Karlsruhe
    Badisches Landesmuseum, Schloss Karlsruhe Foto: Schoenen

    So könnt ihr bei der Auktion mitmachen!

    Wer an den Geboten teilnehmen möchte, muss sich am Tag der Auktion zwischen 15 und 17.30 Uhr registrieren und den Personalausweis vorlegen.

    Anmeldungen bis zum 25. September per Mail an: auktion@landesmuseum.de. Es ist möglich, während der Auktion zuzuschauen, ohne selbst mitzubieten.

