Paris-Tradition trifft Karlsruhe: Dîner en blanc findet auch 2025 statt

Es ist eines der wohl rätselhaftesten Events in Karlsruhe: Das Diner en blanc. Erst am Freitag, 5. September, gegen 11 Uhr, bekommen die Teilnehmer die Location mitgeteilt.

Die Spielregeln und Tipps für das Dîner en blanc sind seit 2013 dieselben:

Immer aktuell bleiben: Website, Facebook und E-Mail am Tag vorher checken – dort wird 24 Stunden vor dem Event die Location verraten.

Dresscode: Komplett weißes Outfit (gern Secondhand).

Gruppen bilden: Gemeinsam organisieren.

Ausstattung: Weiße Tischwäsche, Geschirr (kein Einwegplastik), Getränke und Gläser mitbringen.

Menü: In der Gruppe ein 3-Gänge-Menü vorbereiten, möglichst mit regionalen Bio-Zutaten, plastikfrei verpackt.

Deko: Weiße Stoffservietten, Taschentücher, Luftballons oder andere weiße Accessoires mitbringen.

Transport: Pünktlich erscheinen, am besten mit ÖPNV, Tische und Stühle gemeinsam aufbauen.

Ablauf: Abend in weißer Gesellschaft genießen.

Nach dem Event: Alles wieder einpacken, Müll mitnehmen, nichts zurücklassen.

Muss ich mich für das Dîner en blanc 2025 anmelden?

Nein! Laut Veranstalter-Webseite reicht es, einfach Stühle, Tische, Freunde und Menü zu schnappen und dazukommen. Es macht allerdings Sinn, sich für den Newsletter anzumelden.

Findet Dîner en blanc bei Regen statt?

Nein, laut KTG wird das Dîner en blanc bei Regen nicht stattfinden. Eine Alternativlocation gibt es nicht.

Woher kommt die Idee des Dîner en blanc?

Seinen Ursprung hat das weiße Dinner 1988 in Paris. François Pasquier verlegte damals seine überfüllte Gartenparty kurzerhand in den Bois de Boulogne. Das spontane Picknick wurde so beliebt, dass sich daraus eine Tradition entwickelte, die bis heute fortlebt. Seit 2013 wird das Dîner en blanc auch in Karlsruhe von der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH veranstaltet, die Location wechselt jährlich.

Beispiele:

