Karlsruhe leuchtet! Was Besucher zu den Schlosslichtspielen 2025 wissen müssen

In diesem Jahr feiern die Schlosslichtspiele Karlsruhe ihr zehnjähriges Jubiläum. Jährlich lockt das Event hunderttausende Besucher in die Fächerstadt.

Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Wann finden sie statt?

Die Schlosslichtspiele Karlsruhe finden täglich von Donnerstag, 14. August, bis Sonntag, 14. September, statt.

August: täglich ab 21.30 Uhr

September: täglich ab 20.30 Uhr

Sonntag bis Donnerstag: bis 23.15 Uhr

Freitag und Samstag: bis 23.45 Uhr

Die Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild) Foto: Paul Needham

Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Das Programm

Ein konkretes Programm gibt es bisher nicht. Das Motto der diesjährigen Schlosslichtspiele ist „The Shining Lights of Science“. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) werden sich die Shows bei den Schlosslichtspielen 2025 mit der Forschung am KIT auseinandersetzen.

Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Was kostet der Eintritt?

Die Schlosslichtspiele Karlsruhe sind kostenlos.

Eröffnung der Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild) Foto: Paul Needham

Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Anreise und Parken

Für die Anreise mit dem Auto empfehlen sich zum Parken folgende Parkhäuser:

Waldhornstraße

Schlossplatz

Herrenstraße / Zirkel

Passagehof

Auch über öffentliche Verkehrsmittel ist das Schloss gut erreichbar. Folgende Haltestellen liegen unter einem Kilometer vom Schloss entfernt:

Marktplatz (Pyramide U)

Kronenplatz

Kronenplatz (U)

Europaplatz/Postgalerie

Europaplatz/Postgalerie (U)

Eröffnung der Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild) Foto: Paul Needham

Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Essen und Trinken

Für Essen und Trinken verweisen die Veranstalter auf das Angebot am Schlossplatz sowie die vielen Restaurants in der Karlsruher Innenstadt.