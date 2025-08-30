Rutschen, Radler, Riesenstimmung: Das sind unsere Tipps fürs Wochenende

Freitag, 29. August bis Samstag, 30. August: Ludwigsplatzfest Karlsruhe

Bars und Restaurants rund um den Ludwigsplatz laden ein zum Karlsruher Ludwigsplatzfest. Der Eintritt ist frei.

Wann? Jeweils ab 19 Uhr beginnen die DJ-Punlte zu glühen.

Wo? Ludwigsplatz Karlsruhe

Freitag, 29. August bis Sonntag, 31. August: Bierbörse Karlsruhe

Bierbörse Karlsruhe (Archivbild)

Vom 29. bis 31. August 2025 lädt die Bierbörse im Karlsruher Schlossgarten wieder zum Genießen ein. An rund 60 Ständen warten etwa 500 Biersorten aus aller Welt darauf, entdeckt zu werden – ob im klassischen Maßkrug oder im praktischen kleinen Probierglas. Letzteres gibt es ab 2,50 Euro, Nachfüllungen kosten etwa 2 Euro. Der Eintritt ist frei.

Wann? Freitag, 19 Uhr, mit dem Fassanstich.

Wo? Schlossgarten Karlsruhe

Freitag, 29. August bis Sonntag, 31. August: Schlosslichtspiele Karlsruhe

Eröffnung Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025.

Seit Donnerstag, 14. August, wird das Karlsruher Schloss wieder täglich, bis täglich bis Sonntag, 14. September zur strahlenden Leinwand. Der Eintritt der Karlsruher Schlosslichtspiele ist kostenlos.

Wann? Die Schlosslichtspiele beginnen um 20.45 Uhr, ab Montag, 1. September, um 20.30 Uhr.

Wo? Karlsruher Schlossplatz

Freitag, 29. August bis Sonntag, 31. August: Marktfest Ettlingen

Marktfest Ettlingen.

Dieses mehrtägige Fest gilt als Highlight in den Open-Air-Kalendern der Region. Auch in diesem Jahr präsentiert das Marktfest Ettlingen ein vielfältiges Programm für Jung und Alt.

Wann? Am Freitag beginnt es um 19 Uhr (Fassanstich), an den anderen beiden Tagen um 11 Uhr.

Wo? Ettlinger Altstadt

Samstag, 30. August: Wettrutsch-Cup Turmbergbad

Am 30. August 2025 steigt im Turmbergbad der 3. Wettrutsch-Cup – gemeinsam mit Viva con Agua. Die Anmeldung zum Wettrutsch-Cup ist kostenlos und am Veranstaltungstag ab 11 Uhr am Viva-con-Agua-Stand im Turmbergbad möglich. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt.

Wann? Es wird in zwei Altersklassen gerutscht. 6 bis 17 Jahren: 14 bis 15 Uhr. Ab 18 Jahren: 15 bis 16 Uhr. Die Siegerehrung folgt um etwa 16.30 Uhr.

Wo? Turmbergbad Karlsruhe

Gebühr? Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist der reguläre Badeintritt zu entrichten.

Weitere Informationen: Alle Regeln und Teilnahmebedingungen sind auf der Website des Veranstalters einsehbar: ka-baeder.de/wettrutsch-cup