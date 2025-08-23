Hoch den Humpen! Karlsruher Bierbörse 2025 startet Ende August

Bevor die Oktoberfeste starten, kommen Bierfans auf der Karlsruher Bierbörse auf ihre Kosten. 60 Stände und etwa 500 verschiedene Biersorten aus aller Welt warten darauf, entdeckt zu werden. Entweder im Maßkrug oder im praktischen kleinen „Probierglas“. Die gibt es ab 2,50 Euro an den teilnehmenden Ständen und können für etwa 2 Euro wieder gefüllt werden. Der Eintritt ist frei.

Icon vergrößern Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Welche Biersorten gibt es bei der Bierbörse? (Auswahl)

Xingu (Brasilien)

Żywiec und Tyskie

Belhaven-Bier (Schottland)

Rinkuskiai (Litauen)

Natürlich deutsche Biere wie Augustiner, Weltenburger, Allgäuer Büble

Icon vergrößern Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Karlsruhe Bierbörse 2025: Programm und Bands

Bierbörse Karlsruhe Programm am Freitag, 29. August 2025

19 Uhr: Fassanstich durch Leonie Wolf am Engel-Stand

Ab 19. 30 Uhr: Cover up und Madhouse

Bierbörse Karlsruhe Programm am Samstag, 30. August 2025

Ab 19.30 Uhr: Amy Sue and Friends

Reindeers

Bierbörse Karlsruhe Programm am Sonntag, 31. August

Ab 14 bis 18 Uhr: Celebration

MC Music

Icon vergrößern Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Öffnungszeiten Bierbörse Karlsruhe 2025

Freitag: 15 bis 24 Uhr

Samstag: 15 bis 1 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uh r

Icon vergrößern Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Anfahrt und Parkplätze bei der Bierbörse 2025

ÖPNV- Nächste Haltestelle: Marktplatz

Parkhaus Auswahl: Pakhaus Passagehof, Parkgarage Waldhornstraße, Parkgarage Schlossplatz (Achtung, Baustelle!)