Karlsruher Bierbörse 2025: Alle Infos zum Bierfestival im Schlossgarten!

Freizeit und Veranstaltungen

Hoch den Humpen! Karlsruher Bierbörse 2025 startet Ende August

Sommerzeit, Bierzeit! in Karlsruhe findet vom 29. bis 31. August 2025 wieder die Bierbörse im Schlossgarten statt. Alle Infos zu Programm, Anfahrt und Biersorten.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Bierbörse in Karlsruhe (Archivbild)
    Bierbörse in Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Bevor die Oktoberfeste starten, kommen Bierfans auf der Karlsruher Bierbörse auf ihre Kosten. 60 Stände und etwa 500 verschiedene Biersorten aus aller Welt warten darauf, entdeckt zu werden. Entweder im Maßkrug oder im praktischen kleinen „Probierglas“. Die gibt es ab 2,50 Euro an den teilnehmenden Ständen und können für etwa 2 Euro wieder gefüllt werden. Der Eintritt ist frei.

    Bierbörse Karlsruhe (Archivbild)
    Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Welche Biersorten gibt es bei der Bierbörse? (Auswahl)

    • Xingu (Brasilien)
    • Żywiec und Tyskie
    • Belhaven-Bier (Schottland)
    • Rinkuskiai (Litauen)
    • Natürlich deutsche Biere wie Augustiner, Weltenburger, Allgäuer Büble
    Bierbörse Karlsruhe (Archivbild)
    Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Karlsruhe Bierbörse 2025: Programm und Bands

    Bierbörse Karlsruhe Programm am Freitag, 29. August 2025

    • 19 Uhr: Fassanstich durch Leonie Wolf am Engel-Stand
    • Ab 19. 30 Uhr: Cover up und Madhouse

    Bierbörse Karlsruhe Programm am Samstag, 30. August 2025

    • Ab 19.30 Uhr: Amy Sue and Friends
    • Reindeers

    Bierbörse Karlsruhe Programm am Sonntag, 31. August

    • Ab 14 bis 18 Uhr: Celebration
    • MC Music
    Bierbörse Karlsruhe (Archivbild)
    Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Öffnungszeiten Bierbörse Karlsruhe 2025

    • Freitag: 15 bis 24 Uhr
    • Samstag: 15 bis 1 Uhr
    • Sonntag: 11 bis 20 Uhr
    Bierbörse Karlsruhe (Archivbild)
    Bierbörse Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Anfahrt und Parkplätze bei der Bierbörse 2025

    • ÖPNV- Nächste Haltestelle: Marktplatz
    • Parkhaus Auswahl: Pakhaus Passagehof, Parkgarage Waldhornstraße, Parkgarage Schlossplatz (Achtung, Baustelle!)
