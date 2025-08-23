Hoch den Humpen! Karlsruher Bierbörse 2025 startet Ende August

Bevor die Oktoberfeste starten, kommen Bierfans auf der Karlsruher Bierbörse auf ihre Kosten. 60 Stände und etwa 500 verschiedene Biersorten aus aller Welt warten darauf, entdeckt zu werden. Entweder im Maßkrug oder im praktischen kleinen „Probierglas“. Die gibt es ab 2,50 Euro an den teilnehmenden Ständen und können für etwa 2 Euro wieder gefüllt werden. Der Eintritt ist frei.
Welche Biersorten gibt es bei der Bierbörse? (Auswahl)
- Xingu (Brasilien)
- Żywiec und Tyskie
- Belhaven-Bier (Schottland)
- Rinkuskiai (Litauen)
- Natürlich deutsche Biere wie Augustiner, Weltenburger, Allgäuer Büble
Karlsruhe Bierbörse 2025: Programm und Bands
Bierbörse Karlsruhe Programm am Freitag, 29. August 2025
- 19 Uhr: Fassanstich durch Leonie Wolf am Engel-Stand
- Ab 19. 30 Uhr: Cover up und Madhouse
Bierbörse Karlsruhe Programm am Samstag, 30. August 2025
- Ab 19.30 Uhr: Amy Sue and Friends
- Reindeers
Bierbörse Karlsruhe Programm am Sonntag, 31. August
- Ab 14 bis 18 Uhr: Celebration
- MC Music
Öffnungszeiten Bierbörse Karlsruhe 2025
- Freitag: 15 bis 24 Uhr
- Samstag: 15 bis 1 Uhr
- Sonntag: 11 bis 20 Uhr
Anfahrt und Parkplätze bei der Bierbörse 2025
- ÖPNV- Nächste Haltestelle: Marktplatz
- Parkhaus Auswahl: Pakhaus Passagehof, Parkgarage Waldhornstraße, Parkgarage Schlossplatz (Achtung, Baustelle!)
