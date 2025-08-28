Marktfest Ettlingen 2025: Das Open Air-Party-Event der Region

Vorab und zusätzlich: Der große Kunsthandwerkermarkt präsentiert am Samstag und Sonntag in der Schlossgartenhalle und auf dem Kurt-Müller-Graf-Platz (ehemals Kutschenplatz) Außergewöhnliches in Kunst und Kunsthandwerk. Der Kunsthandwerkermarkt hat am Samstag von 11 Uhr bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu Marktfest und Kunsthandwerkermarkt gibt’s bei der Touristinformation am Erwin-Vetter-Platz.
- Was? Kunsthandwerkermarkt
- Wann? Samstag, 30. August, 11 bis 20 Uhr / Sonntag, 31. August, 11 bis 19 Uhr
- Wo? In und um die Schlossgartenhalle, Eintritt frei!
Marktfest Ettlingen 2025: Das Programm
Freitag, 29. August 2025
- Eröffnung mit OB Arnold und dem Musikverein Ettlingen / 19 Uhr Marktplatz
- Inkognito / Rock, Soul, Pop, Funk / 19 Uhr / Stadtgarten
- Vintage Jazz Orchestra / Inklusive Tanzeinführung mit Swing in Karlsruhe e,.V. / 20 Uhr / Schlosshof
- Reindeers / Rock‘n‘Roll / 20 Uhr / Erwin-Vetter-Platz
- Toto And The Kids / / Rock- und Pop-Cover aus allen Jahrzehnten / 20 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz
- Party Inside / Partyhits / 20.30 Uht / Marktplatz
Samstag, 30. August 2025
- Bitte Blasmusik / Traditionelle bis moderne Blasmusik / 11.30 Uhr / Erwin-Vetter-Platz
- Konnie K / Singer-Songwriter / 11.30 Uhr / Schlosshof
- Jo.Di / Pop And Rock-Cover / 11.30 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz
- Auftritt Shotokan Karate / 12.30 Uhr / Marktplatz
- Tanzvorführung Tanzschule Francis / 13.30 Uhr / Marktplatz
- Tanzvorführung Urban Dance School / 14 Uhr / Erwin-Vetter-Platz
- Nutty as fruitcake / Aktuelle & vergangene Hits / 15 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz
- Blindside / Akustik Pop- und Rockduo / 15 Uhr / Schlosshof
- The Sundowners / Rock- und Pop-Cover / 15 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz
- Resolute / Pop & Rock / 16 Uhr / Erwin-Vetter-Platz
- PÄENG / Rock- und Pop-Hits der letzten 50 Jahre / 20 Uhr / Erwin-Vetter-Platz
- Basement15 / Jazz / 20 Uhr / Schlosshof
- 6th Element / Pop, Rock / 20.30 Uhr / Marktplatz
- Diana & the Diamonds / Lupenreiner Rock / 21 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz
- DJ Norman E & Alexander T. / Marktfest Afterparty / 23.30 Uhr / Kino Kulisse
Sonntag, 31. August 2025
- Frühschoppen mit dem Musikverein Ettlingen / 11.30 Uhr / Marktplatz
- Kandeler Instrumental-Ensemble / Blasmusik / 11.30 Uhr / Erwin-Vetter-Platz
- Touch Wood / Acoustic Covers / 11.30 Uhr / Schlosshof
- PikAs / Rock- und Pop-Hits der 60er bis 80er / 11.30 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz
- Frühschoppen mit der Musikkapelle der Bürgerwehr / 11.30 Uhr / Stadtgarten
- Tanzaufführung Urban Dance School / 13.15 Uhr / Stadtgarten
- Shantychor Ettlingen / 13.30 Uhr / Schlosshof
- 1. Orchester des Harmonika-Spielring Ettlingen / 14 Uhr / Stadtgarten
- Tanzvorführung Mr. & Mrs Fit / 14 Uhr / Marktplatz
- Tanzvorführung TSC Sibylla / 14 Uhr / Erwin-Vetter-Platz
- Amy Sue & Friends - Acoustic Covers / 15 Uhr / Schlosshof
- BAERS / Pop/Rock - Rock‘n‘Roll - Funk und Country - Coversongs / 15.30 Uhr / Marktplatz
- REVOC / Musikalische Reise durch die Jahrzehnte / 16 Uhr / Erwin-Vetter-Platz
- Rockin‘ Carbonara / Rock‘n‘Roll und Rockabilly / 16 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz
- Original Ettlinger Citystompers / 16.30 Uhr / Stadtgarten
Marktfest Ettlingen 2025: Datum und Öffnungszeiten
Das diesjährige Marktfest findet von Freitag, 29.August, bis Sonntag, 31.August 2025, statt. Am Freitag beginnt es um 19 Uhr (Fassanstich), an den anderen beiden Tagen um 11 Uhr.
Marktfest Ettlingen 2025: Anreise von mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
Im Rahmen der Dampfzugfahrten der Dampfnostalgie Karlsruhe ins Albtal werden am Sonntag, 31. August, vom Karlsruher Hauptbahnhof nach Ettlingen Fahrten ab Karlsruhe Hauptbahnhof nach Ettlingen um 10.20 Uhr und 14.18 Uhr angeboten.
In den Abendstunden des 29. August und des 30.August werden die Kapazitäten, bei einzelnen Fahrten der S1 und der S11, erhöht. Wegen einer Baustelle fährt auf der Strecke S11 Schienenersatzverkehr.
Nächte von Freitag auf Samstag:
- 22.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)
- 23.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)
- 00.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)
Nächte von Samstag auf Sonntag:
- 22.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)
- 23.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)
- 00.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)
Des Weiteren ist Ettlingen an das gut ausgebaute Nahverkehrsnetz des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) angeschlossen. Dieses erstreckt sich von Baden-Baden bis Philippsburg sowie von Landau bis Heilbronn. Der Karlsruher Hauptbahnhof (IC- und ICE-Bahnhof) ist mit der S-Bahn von Ettlingen aus im Zehn-Minuten-Takt zu erreichen.
Marktfest Ettlingen 2025: Anreise mit dem Auto
Verkehrsgünstig an der A5 (Basel-Frankfurt) und A8 (München-Stuttgart-Karlsruhe) gelegen, ist Ettlingen für Besucher schnell und problemlos erreichbar. Ferner ist Ettlingen an die B3 (Offenburg-Heidelberg) angebunden. Auch die Verkehrsflughäfen Frankfurt (150 Kilometer) und Stuttgart (80 Kilometer) sowie der internationale Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden in Söllingen (35 Kilometer) liegen in akzeptabler Nähe. Die Verbindung zur europäischen Binnenschifffahrt ist über den Rheinhafen Karlsruhe (12 Kilometer) gegeben.
MyShuttle
Die Bedienzeiten für das MyShuttle-Angebot („Dein Abholer vom KVV“) in Ettlingen und Völkersbach lauten wie folgt: Freitag und Samstag: 19 Uhr bis 2 Uhr. Sonn- und Feiertag: 8 Uhr bis 0 Uhr.
Barrierefreiheit beim Marktfest Ettlingen 2025
In Ettlingen und Völkersbach ist ein barrierefreier Zu- und Ausstieg aufgrund des Fahrzeugtyps LEVC „London Taxi“ möglich. Eine Rampe ermöglicht die Beförderung von Rollstühlen und Rollatoren.
Die Rampe weist folgende technische Merkmale auf, die vor der Fahrt eigenständig überprüft werden müssen, um einen optimalen Zustieg zu gewährleisten:
- Belastbarkeit Rampe: maximal 250 Kilogramm
- Länge: 1.250 Millimeter
- Breite: 742 Millimeter, Breite zwischen den Schienen 714 Millimeter
- Vorsprung: 1.135 Millimeter
- Rampenwinkel: Je nach Bord und Untergrund maximal 17,5 Grad
Kostet das Marktfest Ettlingen 2025 Eintritt?
Nein, das mehrtägige Event ist für alle Besucher komplett kostenfrei!
Marktfest Ettlingen 2025: Sanitäre Anlagen
An den Veranstaltungstagen befinden sich Toiletten in der Schlossgartenhalle und Toilettencontainer auf dem Marktplatz, auf dem Hugo-Rimmelspacher-Platz, in der Grabengasse und im Stadtgarten.
Zusätzliche Information für unsere Leser:
An diesem Wochenende findet in Ettlingen kein verkaufsoffener Sonntag statt!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden