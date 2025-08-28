Marktfest Ettlingen 2025: Das Open Air-Party-Event der Region

Vorab und zusätzlich: Der große Kunsthandwerkermarkt präsentiert am Samstag und Sonntag in der Schlossgartenhalle und auf dem Kurt-Müller-Graf-Platz (ehemals Kutschenplatz) Außergewöhnliches in Kunst und Kunsthandwerk. Der Kunsthandwerkermarkt hat am Samstag von 11 Uhr bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu Marktfest und Kunsthandwerkermarkt gibt’s bei der Touristinformation am Erwin-Vetter-Platz.

Was? Kunsthandwerkermarkt

Wann? Samstag, 30. August, 11 bis 20 Uhr / Sonntag, 31. August, 11 bis 19 Uhr

Wo? In und um die Schlossgartenhalle, Eintritt frei!

Marktfest Ettlingen. Foto: Stadt Ettlingen / Felix Grünschloß

Marktfest Ettlingen 2025: Das Programm

Freitag, 29. August 2025

Eröffnung mit OB Arnold und dem Musikverein Ettlingen / 19 Uhr Marktplatz

Inkognito / Rock, Soul, Pop, Funk / 19 Uhr / Stadtgarten

Vintage Jazz Orchestra / Inklusive Tanzeinführung mit Swing in Karlsruhe e,.V. / 20 Uhr / Schlosshof

Reindeers / Rock‘n‘Roll / 20 Uhr / Erwin-Vetter-Platz

Toto And The Kids / / Rock- und Pop-Cover aus allen Jahrzehnten / 20 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz

Party Inside / Partyhits / 20.30 Uht / Marktplatz

Samstag, 30. August 2025

Bitte Blasmusik / Traditionelle bis moderne Blasmusik / 11.30 Uhr / Erwin-Vetter-Platz

Konnie K / Singer-Songwriter / 11.30 Uhr / Schlosshof

Jo.Di / Pop And Rock-Cover / 11.30 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz

Auftritt Shotokan Karate / 12.30 Uhr / Marktplatz

Tanzvorführung Tanzschule Francis / 13.30 Uhr / Marktplatz

Tanzvorführung Urban Dance School / 14 Uhr / Erwin-Vetter-Platz

Nutty as fruitcake / A ktuelle & vergangene Hits / 15 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz

Blindside / Akustik Pop- und Rockduo / 15 Uhr / Schlosshof

The Sundowners / Rock- und Pop-Cover / 15 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz

Resolute / Pop & Rock / 16 Uhr / Erwin-Vetter-Platz

PÄENG / Rock- und Pop-Hits der letzten 50 Jahre / 20 Uhr / Erwin-Vetter-Platz

Basement15 / Jazz / 20 Uhr / Schlosshof

6th Element / Pop, Rock / 20.30 Uhr / Marktplatz

Diana & the Diamonds / Lupenreiner Rock / 21 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz

DJ Norman E & Alexander T. / Marktfest Afterparty / 23.30 Uhr / Kino Kulisse



Sonntag, 31. August 2025

Frühschoppen mit dem Musikverein Ettlingen / 11.30 Uhr / Marktplatz

Kandeler Instrumental-Ensemble / Blasmusik / 11.30 Uhr / Erwin-Vetter-Platz

Touch Wood / Acoustic Covers / 11.30 Uhr / Schlosshof

PikAs / Rock- und Pop-Hits der 60er bis 80er / 11.30 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz

Frühschoppen mit der Musikkapelle der Bürgerwehr / 11.30 Uhr / Stadtgarten

Tanzaufführung Urban Dance School / 13.15 Uhr / Stadtgarten

Shantychor Ettlingen / 13.30 Uhr / Schlosshof

1. Orchester des Harmonika-Spielring Ettlingen / 14 Uhr / Stadtgarten

Tanzvorführung Mr. & Mrs Fit / 14 Uhr / Marktplatz

Tanzvorführung TSC Sibylla / 14 Uhr / Erwin-Vetter-Platz

Amy Sue & Friends - Acoustic Covers / 15 Uhr / Schlosshof

BAERS / Pop/Rock - Rock‘n‘Roll - Funk und Country - Coversongs / 15.30 Uhr / Marktplatz

REVOC / Musikalische Reise durch die Jahrzehnte / 16 Uhr / Erwin-Vetter-Platz

Rockin‘ Carbonara / Rock‘n‘Roll und Rockabilly / 16 Uhr / Hugo-Rimmelspacher-Platz

Original Ettlinger Citystompers / 16.30 Uhr / Stadtgarten

Marktfest Ettlingen 2025: Datum und Öffnungszeiten

Das diesjährige Marktfest findet von Freitag, 29.August, bis Sonntag, 31.August 2025, statt. Am Freitag beginnt es um 19 Uhr (Fassanstich), an den anderen beiden Tagen um 11 Uhr.



Marktfest Ettlingen 2025: Anreise von mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Im Rahmen der Dampfzugfahrten der Dampfnostalgie Karlsruhe ins Albtal werden am Sonntag, 31. August, vom Karlsruher Hauptbahnhof nach Ettlingen Fahrten ab Karlsruhe Hauptbahnhof nach Ettlingen um 10.20 Uhr und 14.18 Uhr angeboten.



In den Abendstunden des 29. August und des 30.August werden die Kapazitäten, bei einzelnen Fahrten der S1 und der S11, erhöht. Wegen einer Baustelle fährt auf der Strecke S11 Schienenersatzverkehr.

Nächte von Freitag auf Samstag:

22.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)

23.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)

00.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)

Nächte von Samstag auf Sonntag:

22.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)

23.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)

00.55 Uhr ab Ettlingen Stadtbahnhof (Richtung Völkersbach)

Des Weiteren ist Ettlingen an das gut ausgebaute Nahverkehrsnetz des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) angeschlossen. Dieses erstreckt sich von Baden-Baden bis Philippsburg sowie von Landau bis Heilbronn. Der Karlsruher Hauptbahnhof (IC- und ICE-Bahnhof) ist mit der S-Bahn von Ettlingen aus im Zehn-Minuten-Takt zu erreichen.

Marktfest Ettlingen 2025: Anreise mit dem Auto

Verkehrsgünstig an der A5 (Basel-Frankfurt) und A8 (München-Stuttgart-Karlsruhe) gelegen, ist Ettlingen für Besucher schnell und problemlos erreichbar. Ferner ist Ettlingen an die B3 (Offenburg-Heidelberg) angebunden. Auch die Verkehrsflughäfen Frankfurt (150 Kilometer) und Stuttgart (80 Kilometer) sowie der internationale Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden in Söllingen (35 Kilometer) liegen in akzeptabler Nähe. Die Verbindung zur europäischen Binnenschifffahrt ist über den Rheinhafen Karlsruhe (12 Kilometer) gegeben.

MyShuttle

Die Bedienzeiten für das MyShuttle-Angebot („Dein Abholer vom KVV“) in Ettlingen und Völkersbach lauten wie folgt: Freitag und Samstag: 19 Uhr bis 2 Uhr. Sonn- und Feiertag: 8 Uhr bis 0 Uhr.

Barrierefreiheit beim Marktfest Ettlingen 2025

In Ettlingen und Völkersbach ist ein barrierefreier Zu- und Ausstieg aufgrund des Fahrzeugtyps LEVC „London Taxi“ möglich. Eine Rampe ermöglicht die Beförderung von Rollstühlen und Rollatoren.



Die Rampe weist folgende technische Merkmale auf, die vor der Fahrt eigenständig überprüft werden müssen, um einen optimalen Zustieg zu gewährleisten:

Belastbarkeit Rampe: maximal 250 Kilogramm

Länge: 1.250 Millimeter

Breite: 742 Millimeter, Breite zwischen den Schienen 714 Millimeter

Vorsprung: 1.135 Millimeter

Rampenwinkel: Je nach Bord und Untergrund maximal 17,5 Grad

Kostet das Marktfest Ettlingen 2025 Eintritt?

Nein, das mehrtägige Event ist für alle Besucher komplett kostenfrei!



Marktfest Ettlingen 2025: Sanitäre Anlagen

An den Veranstaltungstagen befinden sich Toiletten in der Schlossgartenhalle und Toilettencontainer auf dem Marktplatz, auf dem Hugo-Rimmelspacher-Platz, in der Grabengasse und im Stadtgarten.

Zusätzliche Information für unsere Leser:

An diesem Wochenende findet in Ettlingen kein verkaufsoffener Sonntag statt!